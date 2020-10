The Mandalorian saison 2 : qui est le personnage que l'on voit à la fin du premier épisode ?

La saison 2 de la série "The Mandalorian" vient de débuter sur Disney+ avec un épisode où l'action prédomine. Dans les dernière secondes, un mystérieux personnage fait son apparition. De qui s'agit-il ? Le texte qui va suivre continent des révélations importantes et s'adresse à ceux qui ont déjà vu l'épisode

The Mandalorian : c'est reparti pour un tour

Le 30 octobre marque le début d'une nouvelle période de confinement en France. C'est aussi à cette date qu'est rendu disponible le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. La série Star Wars lancée l'année dernière sur Disney+ va nous occuper pendant plusieurs semaines, avec des nouveaux enjeux.

Din Djarin (Pedro Pascal) est toujours accompagné de l'adorable Baby Yoda. Son objectif ne tarde pas à être dévoilé : il cherche à retrouver le peuple auquel appartient l'Enfant afin de le mettre en sécurité. Pour y parvenir, il souhaite entrer en contact avec un autre Mandalorien. À la suite d'une scène d'action inaugurale, il apprend qu'un de ses congénères se cacherait sur la planète Tatooine. Information surprenante, sachant qu'il s'y est déjà rendu.

Arrivé dans le petit patelin de Mos Pelgos, il fait la rencontre du Marshal (Timothy Olyphant), un homme qui porte une armure mandalorienne dont il n'est pas le propriétaire. Din veut la récupérer et va devoir passer un marché avec lui. En échange de son aide pour combattre un dragon des sables, il pourra obtenir la tenue. Tout l'épisode va tourner autour de la préparation du combat puis celui-ci. On y découvrira aussi, en chemin, comment Cobb Vanth a pu obtenir l'armure. Lors d'un flashback, on apprend qu'il a été recueilli par des Jawas, alors qu'il errait dans le désert.

Il leur échangea des cristaux contre l'armure, et devint le chef de Mos Pelgos en faisant fuir des bandits qui avaient pris possession de la ville.

Un revenant dans l'univers de Star Wars

Quand il apparaît pour la première fois à l'écran, on pense que Boba Fett est arrivé. Des rapports, avant la diffusion, nous avaient appris que le personnage serait présent dans The Mandalorian. Déception, donc, quand il retire son casque et qu'on y découvre Timothy Olyphant.

Ce n'est que partie remise car Boba Fett se montre dans les dernières secondes de l'épisode, sans sa combinaison mythique. Sa tenue et ses armes sont celles des Tuskens, à qui il aurait pu les voler. Face aux deux soleils qui déclinent, l'homme seul dans le désert, se retourne et marche vers la caméra, nous laissant découvrir Temuera Morrison ! L'acteur incarnait Jango Fett dans L'Attaque des Clones. Son fils, Boba, était tout jeune à l'époque. Le choix de l'acteur pour ce rôle est justifié par le fait que Boba est un clone de son père, la ressemblance physique est un critère majeur pour définir le personnage.

Rappelons que The Mandalorian se passe plus tard, entre Le Retour du Jedi et la dernière trilogie.

Vient alors une énorme interrogation : comment peut-il être en vie alors qu'on l'a vu chuter dans la gueule du Sarlacc lors de l'épisode 6 ? Il semblerait que la série va nous expliquer ce qu'il est advenu de lui et les raisons de sa survie. S'il n'a pas d'armure, c'est parce qu'elle est tombée entre les mains des Jawas, puis de Cobb Vanth.

Le personnage va certainement chercher à la reposséder et ce n'est qu'une question de temps avant qu'on assiste à une rencontre avec le Mando principal. L'image que l'on a de Boba Fett dans l'épisode est celle d'un homme solitaire, qui vagabonde. Sans trop s'avancer, on parie qu'il va renfiler son armure à un moment, pour peut-être aider Din dans sa quête. Ce qui serait un sacré renversement de vapeur, le chasseur de primes ayant été présenté comme un méchant dans la trilogie initiale.