The Mandalorian saison 2 : Robert Rodriguez célèbre sa participation en selfie avec Baby Yoda

Le réalisateur Robert Rodriguez confirme bien qu'il a participé à la saison 2 de « The Mandalorian ». A l'occasion de la date symbolique du 4 mai, il a partagé un selfie avec l'inimitable Baby Yoda.

Ce lundi, c'était la date symbolique du 4 mai. Une date qui célèbre l'univers Star Wars. En anglais, cette date s'écrit May the Fourth (May 4th). Sa prononciation rappelle la réplique culte de la franchise : « May the Force be With You ». Pour fêter cette traditionnelle date, le cinéaste Robert Rodriguez a partagé un selfie avec Baby Yoda.

The Mandalorian : un épisode réalisé par Robert Rodriguez

Baby Yoda, qui a fait ses débuts dans la première saison de The Mandalorian, est rapidement devenu la nouvelle coqueluche des fans. C'est simple, Baby Yoda est la nouvelle mascotte de l'univers Star Wars. Devenu sensation (et argument de ventes pour les compagnies de jouets), le personnage sera évidemment de retour dans la saison 2 du show.

C'est ce que prouve la photo mise en ligne par Robert Rodriguez à l'occasion du May 4th. Le réalisateur a partagé ce cliché sur son compte Twitter officiel. L'image montre le cinéaste partageant un selfie avec l'animatronique de Baby Yoda. Le post est accompagné d'une légende malicieuse :

Je suis vraiment humble de dire que j'ai maintenant eu le privilège très rare de diriger la plus grande star de l'univers

Ainsi, Robert Rodriguez confirme donc lui-même sa participation à la saison 2 de The Mandalorian. Le réalisateur de Une Nuit en Enfer, de Sin City ou encore du récent Alita : Battle Angel, va apporter sa vision personnelle à cette saison 2. Son style extravagant va peut-être offrir un peu de diversité technique à cette série. Les principales critiques négatives concernaient justement sa trop grande uniformité.

Outre les retours de Pedro Pascal sous l'armure du héros et de Giancarlo Esposito dans la peau de Moff Gideon, cette saison 2 recrute également Rosario Dawson dans un rôle encore tenu secret. Il se murmure qu'elle pourrait incarner Ahsoka Tano.

La série est toujours produite par Jon Favreau, qui avait émis le souhait de réaliser certains épisodes si son agenda le permettait. Taika Waititi rempilera peut-être derrière la caméra, et Peyton Reed a lui aussi mis en scène un épisode. La production s'est terminée en mars dernier pour une sortie courant octobre sur la plateforme Disney +.