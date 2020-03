The Mandalorian saison 2 : un nouveau personnage dévoilé

"The Mandalorian", la première série Star Wars pour Disney+ a réussi avec seulement une saison à se forger une petite réputation. La seconde sera celle de la confirmation (ou non) et elle présentera des nouveaux personnages. L'un d'eux se montre dans un concept art.

Mando a bourlingué à travers la galaxie avant qu'on ne le rencontre dans la série sur Disney+. Ce nouveau personnage en a dévoilé plus sur son passé dans la première saison de The Mandalorian. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il connaît du monde dans son domaine. La saison 2 sera dans l'obligation de faire venir d'autres personnages pour apporter de la nouveauté et l'un d'eux sera campé par Michael Biehn, un acteur qui avait totalement disparu des radars malgré quelques collaborations avec James Cameron dans les années 1980 - il était au casting de Terminator, Abyss et Aliens, le retour.

Pas de grosses informations n'étaient sorties sur l'identité de son personnage. On savait uniquement qu'il allait camper un chasseur de primes avec qui Mando a un passif. Ancien ennemi ou allié ? Nous sommes tentés d'opter pour la première de ces deux suppositions, car les amis sont rares dans l'univers de The Mandalorian et chacun agit avant tout pour ses propres intérêts.

Premier aperçu du nouveau chasseur de primes de The Mandalorian

Le site Making Star Wars nous permet d'avoir un aperçu de ce à quoi va ressembler Behn dans la série, avec un premier concept art :

Si l'image est vraie, nous sommes bien en présence d'un chasseur de primes, qui paraît équipé pour affronter n'importe quoi. Son armure est assez différente de celle de Mando et rien n'indique encore qu'il se trouvera à ses côtés. D'autant plus que notre héros pourra toujours compter sur Cara Dune. S'il est encore trop tôt pour savoir comment va s'articuler cette seconde saison, on espère que les personnages secondaires seront aussi réussis que ceux de la première. Michael Biehn se signalera sûrement lorsqu'une bande-annonce sortira, ce qui ne semble pas encore à l'ordre du jour.

Le tournage de la saison 2 de The Mandalorian s'est achevé avant qu'Hollywood ne se mette à l'arrêt à cause du coronavirus. On ne saurait dire comment avance la post-production dans cette situation mais rien ne laisse penser que la diffusion prévue sur Disney+ en octobre prochain, à une date encore non communiquée, sera chamboulée. En France, le service sera lancé le 7 avril prochain.