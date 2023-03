The Mandalorian saison 3 : ces détails qu'il ne fallait pas manquer dans l'épisode 1

La série "The Mandalorian" a fait son grand retour ce mercredi 1er mars 2023. L’occasion pour les fans de l’univers "Star Wars" de se replonger dans la série de Jon Favreau qui entame sa troisième saison. Découvrez tous les easter egg de ce chapitre 17.

The Mandalorian : épisode 17

Après son apparition remarquée dans la série Le Livre de Boba Fett, Din Djarin (Pedro Pascal) est de retour dans la troisième saison de The Mandalorian. Jon Favreau est de retour à la production de cette nouvelle saison qui va emmener le célèbre Mando et le petit Grogu à travers de nouvelles aventures galactiques. Comme d’habitude, ce 17ème chapitre réserve aux fans de l’univers Star Wars quelques easter egg bienvenus. Voici donc les références qu’il ne fallait pas manquer dans l’ouverture de cette saison 3.

Le retour de Bo-Katan Kryze

Ce 17ème chapitre se conclut par l’apparition remarquée de Bo-Katan Kryze. Personnage central de la deuxième saison, Bo-Katan Kryze est une Mandalorienne emblématique de l’univers Star Wars. Introduite dans la série Star Wars : The Clone Wars, elle demeure l’une des figures marquantes du peuple Mandalorien. Au cours de sa longue carrière, elle dirigea le peuple Mandalorien face à de nombreuses menaces. Elle a notamment participé à la Guerre des Clones et à la Guerre Civile.

Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) - The Mandalorian ©Disney+

Héritière de la Duchesse de Mandalore, elle s’est donc isolée dans son château sur Kalevala, attendant son heure avant de se remettre au travail. Maintenant que Din Djarin est en possession du sabre laser noir, artefact nécessaire pour diriger les Mandaloriens, elle est hors course. A noter que Katee Sackhoff, qui doublait le personnage dans les séries animées Star Wars, a été rappelée pour incarner le personnage en version live.

La Purge à nouveau mentionnée

Lors de la rencontre entre Bo-Katan Kryze et Din Djarin, les deux Mandaloriens évoquent la Purge. Déjà mentionnée dans les précédentes saisons de The Mandalorian, la Purge fait référence au conflit violent et meurtrier qui a opposé l’Empire aux Mandaloriens. La Purge se situe quelques années après la fin de la Guerre des Clones et raconte comment Palpatine a annexé Mandalore pour soumettre les guerriers Mandaloriens à son hégémonie. À l’exception de quelques flashbacks dans la série The Mandalorian, la Purge n’a encore jamais été mise en scène à l’écran.

Une référence à Star Wars : Rebels ?

Lors d’une courte (et très belle) séquence, Grogu est témoin d’une manifestation étonnante. Alors que Din Djarin et Grogu sont dans leur vaisseau, en hyper-espace, la petite créature observe un groupe de Purrgils. Ces splendides animaux, qui ressemblent à des baleines, ont été aperçus dans la série Star Wars : Rebels. Ils apparaissent notamment dans le dernier épisode du show de Dave Filoni, lorsqu'Ezra Bridger se sacrifie dans la bataille finale, pour emporter la flotte de l’Amiral Thrawn avec lui.

The Mandalorian ©Disney+

En plus d’être un easter egg bienvenu, cette apparition est évidemment un teaser pour le retour d'Ezra Bridger, prévu dans la série Ahsoka, sous les traits du jeune Eman Esfandi.

On sait ce qu'est devenue Cara Dune

Suite à ses propos polémiques et antisémites, la comédienne Gina Carano a été écartée de l’univers Star Wars après la saison 2 de The Mandalorian. Elle qui incarnait la rebelle Cara Dune. On se demandait donc ce que LucasFilm allait réserver à son personnage. La saison 3 de The Mandalorian vient d’apporter un élément de réponse. Lorsque Din Djarin discute avec son ami Greef Karga (Carl Weathers), ce dernier explique que Cara Dune a rejoint les Forces Spéciales. Un moyen pour la production de se garder le personnage sous le coude pour potentiellement le faire réapparaître à l’avenir sous les traits d’une nouvelle actrice.

The Mandalorian ©Disney+

Moff Gideon

Tout comme Cara Dune, Moff Gideon, le méchant des deux précédentes saisons, a été mentionné dans ce nouvel épisode. Le vilain incarné par Giancarlo Esposito est actuellement jugé par le tribunal de la Nouvelle République.

Un bestiaire familier

Une des qualités de la série The Mandalorian, c’est sa capacité à mettre sur le devant de la scène des créatures variées, connues ou méconnues, souvent par le biais d’animatroniques. Dans ce 17ème chapitre, les fans peuvent ainsi croiser la route de plusieurs membres de l’espèce de Salacious, l’horrible petit monstre qui accompagne Jabba dans Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi.

Dans ce même épisode, Grogu et Din Djarin vont à la rencontre de plusieurs Anzellans. Ces petites bestioles spécialisées dans les réparations de droïdes sont déjà apparues dans la postlogie avec Babu Frik.

The Mandalorian ©Disney+

Qui est Gorian Shard ?

Créé pour les besoins de cette saison 3 de The Mandalorian, Gorian Shard est présenté comme le Roi des Pirates. Avec son visage composé d’algues, il fait penser à un mélange entre Swamp Thing et Davy Jones. Gorian Shard devrait être un personnage récurrent de cette troisième saison. Incarné par le comédien Nonso Anozie, il prend en chasse notre chère Mando après que ce dernier a assassiné plusieurs de ses hommes dans la ville de Nevarro City.

Nonso Anozie - The Mandalorian ©Disney+

C’est en tout cas une bonne chose que The Mandalorian présente de nouveaux pirates de l’espace. Car on peut espérer que ce soit une avancée de plus avant l’introduction du célèbre Hondo Ohnaka en version live.