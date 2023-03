The Mandalorian saison 3 : c'est quoi ce Mythosaure de l'épisode 2 ?

La saison 3 de "The Mandalorian" continue sa diffusion chaque mercredi sur Disney+. Ce 18ème chapitre s’est conclu avec l’apparition du Mythosaure, une créature mythologique originaire de Mandalore, qu’on vous présente ici.

The Mandalorian : Din Djarin et Grogu continuent leurs aventures

Dans ce 18ème épisode de The Mandalorian, Din Djarin, toujours incarné par Pedro Pascal, décide de se rendre sur Mandalore. Cette planète, dont sont originaires les Mandaloriens, est réputée pour être maudite. Depuis que l’Empire en a pris possession, boutant les Mandaloriens hors de leur royaume, plus personne n’ose s’y rendre. Pourtant, Mando est contraint de s’y poser pour visiter les Mines de Mandalore.

The Mandalorian ©Disney+

Là-bas, il retrouve le chemin des Eaux Vivants, pour faire acte de rédemption et recouvrer la Voie des Mandaloriens. Sauf que lors de son initiation, Din Djarin se fait emporter dans les profondeurs de ces eaux. Bo-Katan n’a d’autre choix que de plonger dans la noirceur de la fosse pour aller sauver son ami. Lorsqu’elle remonte à la surface, elle croise le regard d’un monstre gigantesque. Il s’agit d’un Mythosaure, une espèce légendaire de la planète Mandalore, censée être éteinte.

C’est quoi un Mythosaure ?

Créature emblématique de l’univers des Mandaloriens, le Mythosaure est une espèce mythologique qui anime contes et légendes des Mandaloriens. Pour les plus observateurs, le Mythosaure est mentionné dès la première saison de The Mandalorian. Kuiil y fait référence lorsqu’il rencontre Din Djarin, lui racontant que ses ancêtres chevauchaient des Mythosaures. C’est d’ailleurs dans cette même séquence que le Mythosaure est introduit pour la première fois dans l’univers Star Wars canon. Il y a davantage de mentions du Mythosaure dans l’univers Star Wars Legends, même si celles-ci sont assez rares.

C’est environ 7 000 ans avant la Bataille de Yavin, quand les Taungs virent sur Mandalore, qu’ils firent la rencontre des gigantesques Mythosaures. Semblables à des dragons, les Mythosaures sont recouverts d’écailles brunes, marchent sur quatre pattes, possèdent deux énormes cornes sur la tête, une dentition destructrice et d’immenses griffes.

Mythosaure - The Mandalorian ©FanArt @ldn_rdnt

Les Taungs, quant à eux, sont les ancêtres des Mandaloriens. Ce sont les premiers à avoir investi Mandalore, et rapidement, ils créèrent un corps d’élite nommé Croisés Mandaloriens. Face à la disparition de leur espèce, les Taungs recrutèrent ensuite des guerriers originaires des quatre coins de la galaxie. Permettant ainsi la création du corps des Mandaloriens, ensuite devenu une nationalité à part entière.

Un symbole pour les Mandaloriens

Ce sont les Taungs qui tentèrent d’éradiquer les Mythosaures. Selon la légende, ils parvinrent à tuer tous les Mythosaures, sauf un. Ce dernier a alors acquis alors le statut d’animal légendaire. Au fil du temps, le crâne du Mythosaure devint l’emblème du clan Keldau, pour ensuite devenir le symbole de tous les Mandaloriens. De plus, le squelette et les écailles des dépouilles des Mythosaures servaient à la confection d’armes comme des haches extrêmement résistantes.

Pendentif Mythosaure - The Mandalorian ©Disney+

Le chapitre 18 de The Mandalorian vient donc de mettre en scène le Mythosaure restant, celui de la légende. Din Djarin et Bo-Katan vont avoir fort à faire contre cet énorme monstre dans l’épisode 3 de la saison 3 de The Mandalorian, qui sera diffusé le 15 mars prochain sur Disney+.