The Mandalorian saison 3 : Din Djarin et Grogu de retour avec l'épisode 1

"The Mandalorian" est de retour avec une saison 3. Si la saison 2 remonte, l'intrigue avait déjà un peu avancé dans "Le Livre de Boba Fett". On fait le point sur ce qu'il s'est passé précédemment et sur ce nouvel épisode de la série Star Wars de Disney+.

Précédemment dans The Mandalorian

Plus de deux ans se sont écoulés entre la saison 2 de The Mandalorian et la saison 3. Mais plusieurs choses se sont déroulées entre temps, avec notamment la série Le Livre de Bobba Fett. Bien que ce show soit consacré au célèbre chasseur de primes, Din, le héros de The Mandalorian, y était bien présent. Si vous n'avez pas regardé ces épisodes, pas de panique. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que Din avait laissé le petit Grogu à Luke Skywalker pour qu'il développe ses pouvoirs. Il a cependant voulu lui offrir une cotte de mailles en beskar. Mais Ahsoka, la Jedi également en charge de l'enfant, lui demanda de ne pas entrer en contact avec lui.

Malgré cela, Grogu décida de retrouver son père adoptif. Et alors que Din apporta son aide à Boba Fett sur Tatooine, le "Bébé Yoda" rejoignit le Mandalorien dans un combat explosif. À la suite de cette aventure, Din et l'enfant repartir. Et c'est là que débute The Mandalorian saison 3.

Même recette pour la saison 3

Le premier épisode de cette nouvelle saison s'ouvre sur ce qui aurait pu être le passé de Din. On voit en effet un adolescent lui ressemblant en train d'accepter son casque tout juste forgé devant plusieurs dizaines de Mandaloriens. Mais avant qu'il ne termine de prêter serment de ne jamais retirer son casque, la cérémonie est interrompu par une immense créature (une sorte de gros alligator). Un combat impressionnant dont l'issue se décide par l'arrivée d'un vaisseau Naboo d'où sortent Din et Grogu.

The Mandalorian ©Disney+

Malgré cela, le héros se fait aussitôt sermonner par l'Armurière qui sait qu'il a retiré son casque, et de son plein grès. Din présente alors un fragment qui viendrait de Mandalore. Il propose donc de s'y rendre et de rapporter la preuve qu'il s'est baigné dans les Eaux Vivantes, sous les mines - seul moyen pour un Mandalorien d'être réhabilité.

Un long voyage commence donc pour le duo. Et celui-ci débute sur Nevarro, où Din retrouve Greef Karga. Un lieu qui a bien changé et qui émerveille Grogu. Greef a lui aussi changé, étant désormais Haut Magistrat. Ce dernier propose à Din de s'installer, mais ce n'est pas encore son intention. Avant de repartir, une bande de pirates permettent à The Mandalorian de nous plonger à nouveau dans une ambiance de western. C'est du déjà vu, mais toujours aussi efficace. Et utilisé uniquement pour mener quelques minutes plus tard à un combat dans l'espace.

Din se traîne avant d'aller sur Mandalore

En clair, les ingrédients du succès de The Mandalorian sont là. Même si ce premier épisode prend son temps pour une avancée minime du récit, les séquences, agrémentées par les interventions amusantes de Grogu, s'enchaînent efficacement. Il faut tout de même noter la mécanique scénaristique toujours aussi frustrante. On se retrouve avec le héros qui passe d'un lieu à un autre comme pour combler l'épisode alors qu'il pourrait directement aller à son objectif. L'exemple parfait est son arrivée sur Kalevala pour y retrouver Bo-Katan dans les dernières minutes.

Bo-Katan (Katee Sackhoff) - The Mandalorian ©Disney+

Cette dernière explique qu'elle a tout perdu sans le sabre noir. Elle ne souhaite plus se battre pour Mandalore et n'a plus aucun espoir. Din, lui, compte bien s'y rendre, et repart. Il y a donc tout de même le sentiment d'une certaine perte de temps dans tout cela... Si on veut bien accepter cette mise en place pour le début de la saison 3 de The Mandalorian, espérons que l'épisode 2 rentrera véritablement dans le vif du sujet. Rendez-vous le 8 mars sur Disney+ pour le découvrir.