L'épisode 6 de la saison 3 de "The Mandalorian" est marqué par l'apparition de trois acteurs internationaux, dont le comédien Christopher Lloyd, star de la saga "Retour vers le futur".

The Mandalorian : focus sur le chapitre 22

La saison 3 de The Mandalorian approche doucement mais sûrement de sa conclusion. Le nouveau chapitre, intitulé Guns For Hire, et réalisé par Bryce Dallas Howard, met en scène Din Djarin (Pedro Pascal), Bo-Katan (Katee Sackhoff) et Grogu sur la planète Plazir-15. Le but de leur nouvelle mission est de retrouver la trace d'autres Mandaloriens pour reconquérir Mandalore.

Avant d'aller à la rencontre d'Axe Woves, le chef d'une coalition mandalorienne qui a élu domicile sur Plazir-15, notre trio croise la route des souverains de la planète : le Capitaine Bombardier et son épouse la Duchesse. Ces derniers, anciennement affiliés à l'Empire, ont construit une toute nouvelle démocratie.

The Mandalorian ©Disney+

À la fois souverain et élu, le couple a décidé de faire de Plazir-15 un havre de paix. La vie sur cette planète est emplie de fêtes, d'art, d'amour et de loisirs. Les habitants ne travaillent pas, et laissent les tâches ingrates à des droïdes de combat reconditionnés. L'occasion pour les spectateurs de retrouver des droïdes emblématiques de la prélogie comme les Droïdes de combat B1 et les Super Droïdes de combat B2. Cependant, certains de ces droïdes sont dysfonctionnels et sèment la pagaille parmi les habitants. Din Djarin et Bo-Katan sont donc chargés de découvrir pourquoi ces droïdes n'en font qu'à leur tête.

Trois caméos de taille

Ce nouvel épisode est surtout marqué par des apparitions inattendues. Effectivement, ce chapitre 22 propose trois caméos de taille ! En effet, le Capitaine Bombardier et la Duchesse sont respectivement incarnés par Jack Black et la chanteuse Lizzo. Des apparitions surprises qui ont enchanté les fans. Les deux comédiens semblent s'amuser comme des petits fou dans les habits de ces personnages excentriques et bon enfant.

Mais ce ne sont pas les seuls à rejoindre l'univers Star Wars puisque Christopher Lloyd est également de la partie. L'interprète de Doc dans la trilogie Retour vers le futur incarne ici le Commissaire Hellgait, qui est en charge du bon fonctionnement des droïdes. On savait depuis longtemps que Christopher Lloyd était au casting de cette saison 3 de The Mandalorian, mais on ne connaissait pas l’ampleur de son rôle. C'est maintenant chose faite.

Une conclusion très importante

Enfin, ce chapitre 22 se conclut sur la confrontation entre Bo-Katan et Axe Woves, incarné par Simon Kassianides. Ce dernier refuse de se ranger derrière Bo-Katan. Celle-ci est donc obligée de défier Axe Woves pour gagner le respect de ses troupes. Après un combat musclé, Bo-Katan prend l'avantage et soumet Axe Woves.

Mais ce dernier continue de remettre en cause la légitimité de son adversaire. Il affirme que Bo-Katan ne peut être la cheffe des Mandaloriens tant qu'elle n'est pas en possession du sabre laser noir. Une affirmation vraie selon le crédo mandalorien. C'est pour cette raison que Din Djarin prend la lourde décision de donner son sabre laser noir à Bo-Katan...