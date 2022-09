The Mandalorian saison 3 : Grogu de retour dans la première bande-annonce

"The Mandalorian" a reporté l'adhésion des fans et on espère que cette bonne dynamique va se prolonger avec la saison 3. Lucasfilm a dévoilé la première bande-annonce des prochains épisodes lors de la D23. Bonne nouvelle : le duo Mando/Grogu va se reformer !

The Mandalorian de retour pour une saison 3 Les deux premières saisons réussies de The Mandalorian sont la preuve que l'on peut proposer du contenu Star Wars de qualité sur le petit écran. La série s'appuie avec brio sur l'univers, en parlant autant aux fans des films qu'à ceux qui ont adoré les programmes animés. Le scénario se concentre sur Mando (Pedro Pascal), un chasseur de primes qui tente de survivre dans la galaxie suite à l'apparition de la Nouvelle République. Lors d'un contrat, il fait la rencontre de Grogu. Cependant, au lieu de le livrer, il décide de le prendre sous son aile. Petit à petit, il comprend que son protégé est un être capable de manier la Force. La fin de la saison 2 a fait beaucoup parler d'elle grâce à l'apparition d'une figure culte. Nous nous demandions ce qu'il allait advenir de Grogu étant donné qu'il était séparé de son binôme. Grogu figure dans la première bande-annonce Lors de la D23, Lucasfilm a dévoilé une première bande-annonce pour la saison 3. Le studio ne joue même pas la carte du suspense. Mando va bien de nouveau faire équipe avec son petit partenaire. Cet aperçu de quasiment deux minutes contient des apparitions de personnages déjà connus, que ce soit Bo-Katan, Greef Karga ou encore Babu Frik. La trame principale reste encore un peu floue mais on comprend que notre héros sera aux côtés d'autres Mandaloriens. Il semblerait que la mythologie autour de ce peuple sera développée (on peut voir un plan sur la planète déchue Mandalore). Bo-Katan devrait ainsi avoir une plus grande place que dans la saison 2. The Mandalorian @Lucasfilm Cet aperçu nous rassure sur la teneur formelle de l'ensemble. On découvre des plans amples, du spectacle et une direction artistique toujours impeccable. L'équipe derrière la série a déjà suffisamment fait ses preuves pour qu'on lui fasse confiance les yeux fermés. La diffusion interviendra sur Disney+ en 2023, à une date qui n'a pas encore été dévoilée. La logique voudrait que les épisodes soient lancés en début d'année.