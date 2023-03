The Mandalorian saison 3 : le passé de Grogu et un acteur de la prélogie dans l'épisode 4

Le 4ème épisode de la saison 3 de "The Mandalorian" est disponible sur Disney+. Comme d'habitude, ce nouveau chapitre regorge de références. Voici les détails importants qu'il ne fallait pas manquer.

The Mandalorian : épisode 4

Réalisé par Carl Weathers, l'interprète de Greef Karga dans The Mandalorian (mais aussi d'Apollo Creed dans la saga Rocky), ce nouveau chapitre se concentre majoritairement sur les Mandaloriens. On y découvre leur quotidien, leurs entraînements, et leur mode de vie si particulier. L'épisode met également en scène Grogu et son appréhension du credo Mandalorien.

The Mandalorian ©Disney+

Un chapitre très court (seulement 30 minutes), bourré d'action, qui propose également un flash-back à l'époque de la prélogie, plus particulièrement au moment de la promulgation de l'Ordre 66. L'occasion pour les spectateurs d'en apprendre davantage sur le passé de Grogu et sur l'identité de ses sauveurs.

Un flash-back marquant pour Grogu

Cela fait maintenant quelques temps que la série The Mandalorian place çà et là des flash-backs du passé de Grogu. Une manière pour la production de mettre en scène des clins d’œil sur son enfance à Coruscant. Cette fois-ci, les spectateurs en ont pour leur argent puisque cet épisode 4 de la saison 3 propose une longue séquence qui prend place juste après l'Ordre 66.

On y retrouve la panique qui règne à Coruscant à ce moment-là, lorsque les Clones se retournent contre les Jedi et la République, sur ordre du Chancelier Palpatine. Les forces alliées trahissent les Jedi et les Clones assassinent la plupart de leurs représentants, aidés par un Anakin Skywalker qui sombre du côté obscur de la Force.

The Mandalorian ©Disney+

C'est dans cette atmosphère violente que The Mandalorian met une fois de plus en scène une bride du passé de Grogu. Resté avec l'armurière pendant que Din Djarin est parti en mission de sauvetage, Grogu se rappelle de son douloureux passé. On peut ainsi découvrir les derniers instants de la petite créature dans le Temple Jedi de Coruscant pendant la grande Purge. Un passage qui se déroule au même moment que la fin de Star Wars III : La Revanche des Sith.

Qui est Kelleran Beq ?

Alors que Grogu passe de main en main, protégé par des Jedi qui tombent les uns après les autres face aux forces de Palpatine, le petit bonhomme est finalement sauvé par le Jedi Kelleran Beq. Incarné par Ahmed Best, c'est un Jedi encore très récent dans l'univers Star Wars. Surnommé The Sabered Hand, Kelleran Beq supervisait les Padawans pendant leurs épreuves pour devenir Jedi.

Ahmed Best - The Mandalorian ©Disney+

Ce personnage a été créé pour les besoins du jeu télévisé Star Wars : Jedi Temple Challenge. Il s'agit d'un programme dans lequel de jeunes fans de Star Wars sont plongés dans l'univers de George Lucas pour accomplir des épreuves interactives et physiques pour devenir de vrais petits Jedi.

Ahmed Best présentait le jeu dans les habits de Kelleran Beq. À noter que ce dernier était également la voix de Jar Jar Binks dans la prélogie. Une occasion en or pour le comédien, qui devient donc officiellement le visage de Kelleran Beq au sein de la continuité canon Star Wars.

Le vaisseau de Padmé

Après une séquence nostalgique de course poursuite dans le ciel de Coruscant, Kelleran Beq rejoint un escadron de la garde royale de Padmé Amilada. Kelleran Beq et Grogu parviennent ainsi à s'échapper à bord du vaisseau de Padmé (Natalie Portman) grâce à l'intervention des soldats de Naboo. L'occasion de revoir le véhicule culte de la prélogie.

C'est donc un épisode important que Jon Favreau, le showrunner, a livré cette semaine. Un nouveau chapitre qui met enfin en lumière l'évasion de Grogu de Coruscant et la manière dont ce dernier a survécu à l'Ordre 66.