The Mandalorian : Simon Pegg veut apparaître dans la série

Comme nous, Simon Pegg a apprécié la première série live Star Wars, "The Mandalorian". L'acteur aimerait se trouver une place dans une prochaine saison et sait déjà qui il pourrait interpréter. Pas besoin de chercher bien loin, il suffit juste de s'intéresser à ses participations vocales pour d'autres projets de cet univers.

Une friandise encore un peu inconsistante (narrativement, surtout) mais bien agréable. Voilà ce qu'est The Mandalorian dans sa première saison, lancée sur Disney+ pour inaugurer une plateforme qui veut prendre le trône sur le marché SVOD. Les fans de Star Wars ont aimé suivre les aventures de Mando et Baby Yoda. La saison deux s'annonce encore meilleure et une troisième se prépare. Un avenir certain est déjà programmé, ce qui pourrait permettre à Simon Pegg de se faire une place. Le génial acteur britannique a avoué à Collider qu'il adorerait reprendre le rôle de Dengar pour cette série. Il a déjà pu ses familiariser avec lui en lui prêtant sa voix dans la série The Clone Wars puis également dans le jeu vidéo Star Wars : Battlefront.

Un autre chasseur de primes en plus dans The Mandalorian ?

Pour une série qui parle du monde des chasseurs de primes, rappeler Dengar maintenant ne serait pas illogique. Il appartient au clan des Corellien et a été l'un de ceux que Dark Vador a engagé pour essayer de mettre la main sur Han Solo. C'est une sommité en la matière, Boba Fett, qui a décroché le gros lot, mais Dengar a notamment été vu par la suite auprès de Jabba quand Luke est venu sauver son ami. Sa dernière apparition au cinéma, dans Le Retour du Jedi, laisse penser qu'il est encore en vie. Selon la temporalité dans laquelle se passe The Mandalorian (après l'épisode 6), il reste tout à fait possible qu'il puisse se présenter dans la série.

Ajouter Simon Pegg au casting du programme serait un très beau coup. On a vu que, pour la saison 2, Jon Favreau a voulu puiser dans la mythologie Star Wars en allant chercher Temuera Morrison (interprète de Jango Fett dans L'Attaque des Clones), Rosario Dawson pour camper Ahsoka Tano (personnage important dans les séries animées) et Katee Sackhoff pour incarner Bo-Katan Kryz après lui avoir prêtée sa voix dans Rebels et The Clone Wars. Que le même sort soit un jour réservé à Simon Pegg n'a rien de fantasque mais, si ça devait arriver, il faudra au minimum attendre la troisième saison. La seconde, elle, est attendue en octobre prochain, toujours sur Disney+.