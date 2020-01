The Mandalorian : [SPOILER] aura un rôle important dans la saison 2

Vous avez aimé ? Partagez :

L’inévitable succès de la première saison de « The Mandalorian » devait forcément déboucher sur une suite. Dans les prochains épisodes, que l’on va découvrir en 2020, un personnage qui s’est trop peu illustré va enfin prendre de l’importance. Attention, ce qui va suivre contient des SPOILERS.

L’avantage d’un univers aussi immense que celui de Star Wars, c’est qu’il y a encore la possibilité de raconter des tonnes de nouvelles histoires, avec des personnages jamais vus. La série The Mandalorian est une belle réussite, qui reste ancrée dans la mythologie créée par George Lucas en y apportant, à son échelle, des éléments inédits intéressants. C’est probablement ce qui rend le show si agréable à suivre. On sent constamment dans The Mandalorian cette filiation avec l’univers des films, tout en découvrant une partie qu’on ne connaît pas.

Dans les deux derniers épisodes de la saison 1, un nouveau méchant a fait son apparition : Moff Gideon. Brièvement aperçu lors de la promotion, il a mis du temps avant de sortir de son terrier. Mais quand il l’a fait, ça n’a pas été pour rien. Avec son armée, son but était clairement de mettre la main sur Baby Yoda. Chose que n’allait pas laisser faire Mando. Notre chasseur de primes pensait en avoir terminé avec lui, le laissant dans les débris de son vaisseau. Pourtant, les dernières minutes ont montré qu’il était encore de ce monde et qu’il avait légèrement – c’est un euphémisme – les nerfs. On découvrait également qu’il possédait le Darksaber, une arme qui devrait être exploitée par la suite dans The Mandalorian – sinon, à quoi bon l’introduire ainsi ?

Moff Gideon, méchant principal de la saison 2 de The Mandalorian ?

À en croire son interprète, Giancarlo Esposito présent durant le panel Better Call Saul de la TCA, on doit s’attendre à revoir Moff Gideon dans la saison 2 de The Mandalorian, avec un rôle bien plus important.

Il grandit [dans la prochaine saison]. Oui, je le fais. Je le fais assurément.

Pas la peine de chercher trop loin pour comprendre qu’il sera le grand adversaire de Mando, alors que ce dernier est reparti vagué dans la galaxie en compagnie de Baby Yoda. L’enfant va encore être le sujet de convoitises et on imagine que la saison 2 tournera encore autour de la protection de ce personnage. Il pourrait, dans le même temps, comprendre davantage ses pouvoirs et devenir encore plus fort. Quand on regarde avec du recul, la première saison de The Mandalorian manquait d’un grand méchant. Les menaces étaient différentes, parce que notre héros ne cessait de cumuler les petites missions. Une narration plus concentrée avec un seul bad guy serait la bienvenue pour la suite des événements.

La saison 2 de The Mandalorian n’a pas encore de date de sortie précise mais arrivera à l’automne prochain. Entre temps, la plateforme Disney+ sera arrivée en France le 31 mars 2020.