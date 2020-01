The Mandalorian : Taika Waititi veut une pétition pour le retour d’un personnage

Vous avez aimé ? Partagez :

Si vous ne savez rien sur la saison 1 de « The Mandalorian », inutile de continuer cet article tant il va spoiler plusieurs éléments. Pour les autres, sachez que Taika Waititi attend votre soutien et espère que vous ferez entendre votre voix afin qu’un personnage revienne dans la série.

La diffusion de The Mandalorian s’est déjà terminée sur Disney+. En France, c’est le 31 mars prochain que nous pourrons y avoir accès. Mais une grosse partie de l’audience a sûrement déjà cédé à l’appel d’une voie plus illégale. Et elle a pu découvrir le personnage d’IG-11, un droïde que croise notre héros dans le premier épisode alors qu’il cherche une mystérieuse cible. Après une phase de coopération pour se sortir d’un gros piège, Mando abat le robot. Ce dernier, dont la carcasse est laissée à l’abandon, est récupéré par Kuiil, qui lui donne une seconde vie en le reprogrammant. Il sera particulièrement utile à la fin du show, avec une scène très émouvante qui lui offre une très belle porte de sortie.

The Mandalorian va-t-il se passer d’IG-11 ?

IG-11 était vocalement interprété par Taika Waititi. Dans une époque où tout est un prétexte pour lancer une pétition afin de réclamer quelque chose, le réalisateur a dit à TheWrap qu’il aimerait bien que les fans se mobilisent pour que le robot revienne dans la suite de The Mandalorian.

Je pense que nous devons simplement lancer une pétition [pour son retour] parce que je pense que ce personnage a vraiment tenu bon toute la saison, n’est-ce pas ? De l’épisode un puis tout du long, il était le héros.

On n’ira pas jusqu’à en faire le personnage central de cette série mais il est vrai qu’il a su gagner en consistance à la fin. Ayant déjà été retrouvé mort une fois puis reprogrammé, on ne sait pas si repasser par ce même schéma serait une bonne idée. De plus, sa dernière scène réduit quand même les chances de le rappeler. Par rapport à l’épisode 1, où une réparation était largement possible, la manœuvre semble extrêmement plus complexe cette fois. Mais dans l’univers futuriste de Star Wars, tant de choses sont possibles. Alors pourquoi pas ça ?

La saison 2 de The Mandalorian est actuellement en tournage, sans disposer encore de date de diffusion. Elle aura lieu cette année, soyez-en sûrs !