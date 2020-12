The Mandalorian : Temuera Morrison raconte comment il a abordé le rôle de Boba Fett

La saison 2 de « The Mandalorian » a ramené un personnage culte sur le devant de la scène. En effet, Jon Favreau a décidé de redonner une chance au célèbre Boba Fett. Pour l'occasion, Temuera Morrison a interprété le personnage.

The Mandalorian : le retour de Boba Fett

Son retour a été teasé à la fin du premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Le temps d'un court, mais iconique plan, Jon Favreau a ramené le célèbre Boba Fett sur le devant de la scène. Mais depuis cette réintroduction, le mercenaire se faisait désirer. Il a fallu attendre l'épisode 6 de cette deuxième saison pour voir le célèbre chasseur de primes revenir sur le devant de la scène. Réalisé par Robert Rodriguez, ce nouveau chapitre permet à Boba Fett de se révéler et d'offrir ses plus agréables séquences d'action. Pour l'occasion, Temuera Morrison, qui incarne Jango Fett dans la prélogie, campe le personnage.

Comment Temuera Morrison a appréhendé le personnage ?

Lors d'une conversation avec StarWars.com, le comédien est revenu sur la manière dont il a appréhendé son personnage. Il a également donné des détails sur la manière dont Jon Favreau l'a contacté pour reprendre Boba Fett. Temuera Morrison a alors expliqué que lorsqu'il a fait une réunion avec Jon Favreau et Dave Filoni, son personnage était littéralement accroché au mur derrière eux :

Je suis allé à une réunion dans leur bureau, et j'ai été placé dans une pièce pour attendre. Je suis arrivé assez tôt parce que j'étais excité, je ne voulais pas être en retard. Pendant que j'attendais, je regardais certains des dessins conceptuels sur le mur, et j'ai soudainement vu l'image d'un gars qui me ressemblait. Je me suis dis : "Bon sang, je suis sûr que c'est moi là-bas". Mais je ne voulais pas être trop excité.

The Mandalorian ©Disney +

Un Boba Fett fatigué

Au cours de l'interview, il a également révélé les aspects techniques pour aborder ce personnage culte. Il a reconnu qu'il s'est beaucoup reposé sur les maquillages, sur les costumes, qui lui permettent de donner énormément d'épaisseur à son interprétation. Il raconte comment il fallait faire écho au passé du personnage. En effet, Boba Fett a énormément vécu, et a affronté mille menaces. Même sa résurrection demeure encore assez mystérieuse. Il fallait que tout ce panache et tout cet héritage se ressentent à l'écran, et ce même si Temuera Morrison est un peu plus vieux qu'à l'époque :

J'ai beaucoup compté sur le maquillage. J'ai travaillé avec Brian Sipe. Quand nous avons débuté la production, que nous avons décidé que je jouerai Boba Fett, et que nous avons surmonté toute l'excitation, nous avons dû nous asseoir et commencer à faire le travail créatif. Il fallait regarder où il en était, son passé. Je suis resté beaucoup de temps assis dans le fauteuil de maquillage, à regarder ce qui était appliqué, puis les choses ont commencé à se produire de manière organique. Boba Fett est un personnage marqué. Il est affecté intérieurement. Donc, sans paraître trop faux, j'ai voulu lui apporter un peu de brutalité, pour lui donner un peu de timbre.

The Mandalorian ©Disney +

Le retour de Boba Fett est un véritable plaisir pour les fans. Sa mort dans Le Retour du Jedi en a déçu plus d'un. Et cette résurrection est une bénédiction pour les amateurs de cet anti-héros culte. The Mandalorian permet au personnage d'avoir une seconde vie, tout en développant son passé. Hâte de voir son destin dans la suite de la série.