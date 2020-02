The Mandalorian : tous les épisodes ne seront pas sur Disney+ au lancement en France

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Disponible à l’heure actuelle que dans une petite partie du globe (USA, Canada, Pays-Bas, Australie, Nouvelle-Zélande et Puerto Rico), le service Disney+ va s’étendre en 2020 et débarquera enfin en France. Mais ne vous attendez pas à avoir tous les épisodes de « The Mandalorian » d’un seul coup !

C’est à partir du 24 mars prochain que les français pourront s’abonner à Disney+, soit en souscrivant directement sur la plateforme, soit en passant par Canal+, avec qui la firme aux grandes oreilles a passé un deal. Alors qu’elle a déjà été lancée dans quelques pays, et notamment aux USA, elle va enfin pouvoir montrer à tout le monde ce qu’elle a dans le ventre. Ses débuts sont prometteurs (merci The Mandalorian) avec déjà plus de 28 millions d’abonnés en ce moment. Nous ne sommes pas encore au niveau de Netflix mais, avec le temps, ce nouveau service pourra s’imposer comme la principale alternative si elle continue sur ce rythme.

L’une des stratégies mise en place par Disney+ pour garder sous abonnement ses utilisateurs est son mode de diffusion. Netflix a chamboulé les règles du marché en optant pour des mises en ligne intégrales des saisons, permettant ainsi au public de s’adonner à cette pratique qu’est le binge-watching. Chez Disney, on ne veut pas tout donner en one-shot et on a opté pour une diffusion sur un rythme d’un épisode par semaine, comme c’est le cas sur un network traditionnel.

Quelle diffusion pour The Mandalorian ?

Mais pour The Mandalorian, le premier gros titre exclusif du catalogue, on se demandait comment nous allions pouvoir avoir accès aux épisodes en France, sachant que le téléchargement illégal a largement fait son oeuvre pour compenser la frustration des plus impatients. Pour nous récompenser de notre attente, nous pensions que la plateforme pouvait déroger d’entrée à la règle en mettant à notre disposition toute la première saison. Ces espoirs sont douchés lors d’une séance de questions/réponses organisée par Disney :

Ceux qui n’ont pas encore découvert la série et qui ont réussi à passer entre les nombreux spoilers sur les réseaux sociaux devront suivre The Mandalorian en ne dégustant qu’un épisode par semaine. Disney doit avoir conscience de ce que ce décalage dans la disponibilité de leur service provoque mais, quand on y pense, garder ce rythme est logique pour habituer justement le public au fonctionnement de Disney+. Si cette saison 1 arrivait dans son intégralité et que la seconde reprenait la cadence voulue initialement, ç’aurait été source d’incompréhension pour une partie de l’audience. Cette seconde salve d’épisodes de The Mandalorian arrivera à l’automne prochain, avec tout le monde sur un pied d’égalité.