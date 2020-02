The Mandalorian : un acteur a failli casser Baby Yoda sur le tournage

Vous avez aimé ? Partagez :

« The Mandalorian » était attendue pour fêter le lancement de Disney+ mais personne ne s’attendait à ce qu’une mascotte comme Baby Yoda émerge. Adoré pour son côté mignon et ses pouvoirs, la bestiole a failli être cassée par un des acteurs lors du tournage.

Dès son apparition dans le premier épisode de The Mandalorian, Baby Yoda a fait tomber le public sous son charme. Avec sa petite bouille, difficile de lui résister. Chez Lucasfilm, on sait qu’on vient de trouver une nouvelle coqueluche pour vendre des produits dérivés ou s’assurer une grosse présence sur les réseaux sociaux. Il suffit de voir le nombre de fois où des plans sont repris ou détournés sur Twitter pour s’en rendre compte. Il sera encore l’une des attractions de la saison 2 de The Mandalorian et, même plus tard, on imagine qu’il pourra servir pour d’autres projets – pourquoi pas le sien, carrément ?

Baby Yoda a pris cher sur le tournage de The Mandalorian

Dans l’épisode final de la première saison, un stormtrooper commet un acte de violence envers l’enfant. L’acteur qui incarne le soldat, Adam Pally, est passé sur le Late Night with Seth Meyers et il a fait une drôle de confession, avouant qu’il avait failli casser la marionnette en la frappant :

Nous avions des vélos [speeder] qui étaient sur l’hydraulique, et j’ai frappé Baby Yoda. Je ne peux pas insister sur ce point, la scène le demandait. Mais la première fois que je l’ai fait, je l’ai frappé très dur. Parce que, je ne sais pas, j’étais excité.

Or, son coup un peu brutal a provoqué quelques réactions sur le plateau. En effet, l’équipe a craint que la marionnette ait des dommages, ce qui aurait été un petit problème dans l’immédiat. Adam Pally ne manque pas de souligner que le Baby Yoda a un certain coût et forcer la production à en sortir un neuf ou le réparer aurait pu être préjudiciable. On aurait aimé être une petite mouche pour voir la réaction des gens quand l’acteur a décoché son violent coup. Mais heureusement pour lui, tout s’est bien terminé et cette anecdote fait plus sourire qu’autre chose maintenant. Les prochains qui seront en contact avec lui sont maintenant prévenus qu’il ne faut pas faire n’importe quoi en sa présence. On imagine alors la pression que doit avoir chaque personne qui la manipule…

La saison de The Mandalorian arrive cette année sur Disney+, à l’automne prochain.