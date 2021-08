The Mandalorian : un acteur fait une énorme révélation sur Grogu (Baby Yoda)

"The Mandalorian" reviendra pour une saison 3 sur Disney+ très probablement l'année prochaine. L'acteur Giancarlo Esposito confirme que le tournage va bientôt débuter et dévoile un nouvel élément majeur au sujet de Grogu aka "Baby Yoda."

The Mandalorian : Baby Yoda a encore sous la semelle

La série The Mandalorian a amené avec elle son lot de nouveautés dans la galaxie Star Wars, tout en arrivant à réunir l'univers des trilogies avec celui des séries animées. La seconde saison a notamment été très appréciée, pour son utilisation juste de la mythologie déjà en place.

L'un des plus gros ajouts à la franchise est certainement le personnage de Grogu/Baby Yoda. Un enfant de la race de l'un des plus populaires jedi, qui a su se distinguer par son aspect mignon mais aussi par ses pouvoirs. On l'a vu pour la dernière fois en compagnie d'une figure mythique de Star Wars, se trouvant enfin un maître pour développer ses capacités. Mando a été attristé de se séparer de ce compagnon mais nous sommes prêts à parier que nous allons le revoir dans la prochaine salve d'épisodes. Impossible que le studio se passe d'une telle mascotte et, dans le camp des méchants, Moff Gideon continuera d'être de la partie. Cet antagoniste incarné par Giancarlo Esposito voudra à coup sûr remettre la main sur Grogu pour continuer d'exploiter ses pouvoirs. L'acteur vient de révéler auprès de WRAL que l'enfant détenait une capacité très importante :

J'adore ce Baby Yoda. Je vais reprendre l'enfant, et pour une raison très différente de ce que les gens peuvent penser. Cet enfant a des pouvoirs magiques... Et il peut voir le futur, et nous voulons que tout le monde sache qu'il pourrait sauver notre univers.

The Mandalorian ©Lucasfilm/Disney+

Nous le savions sensible à la Force mais personne ne se doutait qu'il pouvait voir l'avenir. C'est pour le moins surprenant que cette information sorte maintenant alors qu'elle aurait pu être une révélation de taille lors de la diffusion. Elle a au moins le mérite de confirmer que Grogu sera de retour dans la saison 3.

Où en est la saison 3 ?

Toujours d'après Giancarlo Esposito, le tournage ne devrait plus tarder à débuter. Le studio a donné la priorité au Livre de Boba Fett et la star Pedro Pascal doit d'abord terminer de tourner dans The Last of Us. L'avantage est qu'il est caché sous une armure, ce qui permet aux prises de vue de The Mandalorian d'avoir lieu sans forcément qu'il soit sur le plateau. Aucune date de retour n'est annoncée pour la série. La diffusion interviendra quelque part en 2022.