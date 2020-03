The Mandalorian : un autre méchant de retour dans la saison 2

"The Mandalorian" a fonctionné grâce à son ambiance mais aussi parce que les personnages étaient réussis. Un constat qui est vrai pour les principaux mais aussi pour les secondaires. Quelques-uns vont revenir dans la saison 2 et Mando va retrouver un ennemi qu'il connaît déjà.

Durant ses aventures dans la première saison, Mando a croisé plusieurs personnages marquants, que ce soit des gentils ou des méchants. La série Star Wars a vraiment réussi son casting à tous les points de vue et permet de découvrir d'autres recoins de l'univers en se sentant dépaysé. C'est l'une des grandes qualités de The Mandalorian, d'avoir offert une bouffée d'air frais alors que la dernière trilogie était décriée.

L'épisode 6 a notamment embarqué Mando dans une mission compliquée en compagnie d'une escouade de mercenaires menée par Mayfield. Des vieilles connaissances de notre héros, qui a compris qu'il ne pouvait pas se fier à eux. Deadline nous annonce qu'il n'en a peut-être pas fini avec Mayfeld puisque Bill Burr sera au casting de la prochaine saison !

On se doute qu'il veut prendre sa revanche sur Mando, après que ce dernier se soit défendu avec panache lorsque lui et ses soldats ont voulu le trahir. Mais impossible pour le moment de savoir quand et comment il va intervenir dans le scénario. Il devrait probablement garder un rôle secondaire, alors que le méchant principal sera Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Des anciens et des nouveaux dans la saison 2 de The Mandalorian

Le héros incarné par Pedro Pascal a une grosse expérience dans son domaine et il s'est fait plusieurs ennemis durant sa carrière. Mayfield ne sera sûrement pas le seul à lui mettre des bâtons dans les roues. On a d'ailleurs appris que Michael Biehn avait rejoint le casting pour camper un chasseur de primes ayant un passif avec Mando. Et on peut penser que d'autres personnages dans le genre seront dans cette saison, en sachant que Baby Yoda sera encore recherché. Au rayon des arrivées, une rumeur évoquait l'introduction de Rosario Dawson en Ahsoka Tano. Une idée intéressante mais qui n'a jamais obtenu de confirmation donc on la prend avec des pincettes. Ce qui est totalement sûr, c'est que Gina Carano et Carl Weathers seront de retour !

Le tournage de la saison 2 de The Mandalorian s'est bouclé avant l'explosion de la pandémie actuelle et on peut continuer d'attendre une diffusion pour octobre prochain sur Disney+.