The Mandalorian : un fan compile les bruits de "Baby Yoda" et c'est super mignon

Depuis qu'il a montré sa bouille dans le premier épisode de "The Mandalorian", le petit "Baby Yoda" est devenu la coqueluche des fans de Star Wars. L'un d'entre eux vient de compiler tous ses bruits et ça donne forcément lieu à un montage mignon tout plein.

Tous amoureux de "Baby Yoda"

On a tous succombé à son charme. Ses petits yeux, ses grandes oreilles, ses mimiques. "Baby Yoda" a plus d'un argument pour nous faire craquer. Il faut dire qu'il a été une énorme surprise. Nous pensions que The Mandalorian serait une série consacrée à un héros solitaire, taiseux, qui se balade dans la galaxie pour survivre. On a plutôt eu un tandem atypique, avec Din Djarin (Pedro Pascal) qui veille sur un enfant doté de pouvoirs puissants.

Dans cette relation, on a compris qu'il y avait un coeur derrière cette combinaison en Beskar. Entre quelques péripéties dangereuses, la série revient souvent à Grogu pour des petits instants mignons et tendres. La seconde saison nous a encore servi en la matière, tout en arrivant à faire enfin évoluer les enjeux autour de ce personnage. Parce qu'outre le fait qu'on aime le voir comme une mascotte, l'Enfant est capable de maîtriser la Force et reste dans le viseur des méchants. Moff Gideon a voulu mettre la main dessus afin de lui prélever du sang et s'en servir pour développer des soldats hors du commun. On a aussi eu quelques informations sur son passé, lors du magnifique épisode avec Ahsoka.

Désormais confié à un très célèbre Jedi de l'univers, on risque de moins le voir dans la prochaine saison prévue pour 2022. Mais on imagine mal The Mandalorian se passer de lui entièrement et nul doute qu'il va trouver le moyen de se signaler. En attendant d'en savoir plus sur les prochains épisodes, un fan de la série vient de compiler toutes les apparitions de Grogu et, donc, des bruits qu'il fait. Incapable de parler la langue humaine, il s'exprime avec des petits sons. Quand on les met les uns derrière les autres, ça donne un condensé craquant :

On se rappelle aussi que, comme tous les enfants, il est capable de faire quelques bêtises. Comme quand il s'attaque aux oeufs de la Femme-grenouille ou qu'il vole des gâteaux. Grogu a prouvé qu'il était un estomac sur pattes très attiré par la nourriture. Il manque cependant un passage essentiel dans cette compilation : les adieux avec le héros. Mais on se doute que l'auteur n'a pas voulu spoiler cette scène à ceux qui n'étaient pas au courant.