The Mandalorian : un nouveau spot TV offre des images inédites de Baby Yoda

Un nouveau spot télévisé de « The Mandalorian » vient d'être dévoilé pour faire la promotion de la saison 2. Prévue pour le 30 octobre prochain sur Disney +, elle demeure l'une des séries les plus attendues de cette fin d'année.

The Mandalorian : la série du nouvel espoir

La première saison a été dévoilée il y a tout juste un an. Avec huit épisodes, la série s'est imposée comme un élément culte de l'univers Star Wars. Dirigé par Jon Favreau, le show permettait d'en apprendre davantage sur les Mandaloriens, tout en offrant une approche inédite de l'univers Star Wars. Les fans ont rapidement été conquis et Disney a directement lancé la production de cette saison 2. Une saison 2 qui sera diffusée dès le 30 octobre sur Disney + à raison d'un épisode par semaine.

Un nouveau spot TV

Un nouveau spot TV pour faire la promotion de The Mandalorian saison 2 vient d'être dévoilé sur le compte Twitter de The Mandalorian. De nouvelles images qui offrent un nouvel aperçu de Din Djarin et évidemment de Baby Yoda. Mais pour le moment, toujours aucun visuel sur Boba Fett et Ahsoka Tano...

Après la sortie de nouvelles affiches il y a quelques heures, Disney + continue la promotion de The Mandalorian en proposant un nouveau teaser. Un court spot TV qui offre quelques (rares) images inédites. Après la longue bande-annonce dévoilée il y a quelques semaines, c'est le deuxième teaser à voir le jour. Il y a de superbes plans sur le héros en action. Notamment dans un club dans lequel il est aux prises avec des Gamorréens énervés. Une autre bande-annonce est attendue dans les prochains jours, avant la sortie du premier épisode à la fin du mois. Peut-être que celle-ci dévoilera enfin un aperçu de Ahsoka Tano et de Boba Fett, très attendus par les fans.

Cette deuxième saison de The Mandalorian emmènera le héros vers des planètes inconnues, à la recherche du peuple de Baby Yoda. Le casting de la première saison, composé de Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers et Giancarlo Esposito, est évidemment de retour pour cette suite. Côté réalisation, Jon Favreau devrait passer derrière la caméra pour cette nouvelle saison. Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed et Robert Rodriguez devraient, quant à eux, tous être à la réalisation d'au moins un épisode chacun. On vous laisse avec ces nouvelles images en attendant la sortie de cette saison 2 :