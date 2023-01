The Mandalorian saison 3 : une bande-annonce épique pour le retour de la série Star Wars

Disney et Lucasfilm viennent de dévoiler la nouvelle bande-annonce de "The Mandalorian". Des images inédites qui ramènent le duo Din Djarin et Grogu sur le devant de la scène. Cette saison 3 va emmener nos héros sur Mandalore, et on devrait en apprendre davantage sur le passé de Grogu.

The Mandalorian : bientôt la saison 3 Après deux premières saisons saluées par la critique et les spectateurs, Din Djarin et Grogu sont également apparus dans Le Livre de Boba Fett. Une parenthèse importante puisqu'on apprend que Baby Yoda refuse l'entraînement Jedi de Luke Skywalker, préférant rejoindre son ami et mentor : Din Djarin. La saison 3 de The Mandalorian va donc reprendre après les événements de Le Livre de Boba Fett. Dans cette nouvelle saison, Din Djarin décide de se rendre sur la planète natale des Mandalorians : Mandalore. The Mandalorian ©Disney+ Une nouvelle aventure attend notre chasseur de primes qui va sans doute courir après ses origines. Ce dernier, toujours incarné par Pedro Pascal, sera évidemment entouré de visages connus comme Grogu donc, mais aussi Peli Motto (Amy Sedaris) et Greef Karga (Carl Weathers). La saison 3 de The Mandalorian est attendue le 1er mars sur Disney+. De nouvelles images décapantes Cette nouvelle bande-annonce (en tête d'article) lâche quelques gros éléments concernant l'intrigue de cette saison 3. Comme on peut le voir dans ces images, Din Djarin et Grogu vont voyager à travers la galaxie dans le chasseur stellaire N-1 Naboo modifié (puisque le Razor Crest a été détruit). Alors que Din Djarin cherchera le pardon pour ses péchés à travers un pèlerinage sur Mandalore, il semble que Grogu sera toujours lui-aussi aux prises avec ses origines. On peut en effet s'arrêter sur un plan qui a capté notre attention. À 1'08 de la bande-annonce, les spectateurs avertis auront remarqué un flashback au temps de la République. Visiblement, le showrunner Jon Favreau veut explorer le passé de Grogu sur Coruscant. Et celui-ci inclue évidemment la nuit fatidique de l'Ordre 66. Visiblement, d'après ce flash-back, la saison 3 de The Mandalorian expliquera ce qui est arrivé à Grogu pendant l'Ordre 66. Ce plan de la bande-annonce suggère que quatre Jedi se sont réunis pour protéger l'Enfant. En face, une porte s'apprête à être forcée. Et notre petit doigt nous dit que Anakin Skywalker pourrait être derrière cette porte. Ce qui suggérerait un retour de Hayden Christensen. La hype est à son paroxysme !