The Mandalorian : une star du catch dans la saison 2 ?

The Mandalorian pourrait accueillir dans sa saison 2 une star du catch. Après Gina Carano, cela amènerait une autre personnalité adepte des combats. Découvrez toutes les infos concernant cette rumeur qu’on a bien envie de croire.

La rumeur court sur une nouvelle addition au casting de la série The Mandalorian. En effet, il est rapporté via Screenrant que la star de la WWE Sasha Banks sera présente au casting de la saison 2. The Mandalorian, qui a commencé en fin d’année 2019, a eu un vrai succès, devenant un phénomène sur les réseaux sociaux, notamment grâce au personnage qu’on surnomme “Baby Yoda”.

Disney avait misé gros avec The Mandalorian. Cependant, la firme avait aussi tellement confiance que la série marche qu’une saison 2 avait été commandée avant même que la saison 1 commence. Un personnage principal intriguant et charismatique, des effets spéciaux réussis et une histoire au fort potentiel, la saison à peine débutée que le succès était déjà au rendez-vous. Mais il est clair qu’avec une star du catch au casting, la franchise de Star Wars est en phase de gagner des nouveaux fans.

Sasha Banks, une guest star pas si atypique que ça

D’après Mat Men Pro Wrestling et Pro Wrestling Sheet, Sasha aurait même déjà commencé à filmer des scènes pour la saison 2 de The Mandalorian. On ne sait pas encore si elle aura un rôle récurrent, un rôle de guest star ou même si elle ne sera présente que pour un caméo. La dernière apparition de la star du catch pour la WWE date du 3 janvier. Il est reporté que Sasha Banks a subi une blessure à la cheville, mais bien sûr, son absence est l’opportunité pour que les rumeurs s’enflamment.

La première saison de The Mandalorian a déjà accueilli des guest stars qui ne sont pas 100 % acteurs. Cara Dune est jouée par Gina Carano, la championne de MMA, et l’humoriste américain Bill Burr a aussi eu un rôle dans un épisode de la série. Pour Sasha Banks, il s’agirait de son premier rôle hors du ring.

Quoi qu’il en soit, on a hâte de voir quel rôle sera donné à Sasha Banks. Elle a sans doute été choisie pour son physique de sportive. Peut-on s’attendre à la voir dans des scènes d’actions ? Le temps nous le dira.