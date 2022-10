The Midnight Club : pourquoi la série est entrée au Guinness

Depuis sa sortie récente, "The Midnight Club" a été saluée pour ses nombreux moments capables d’effrayer les spectateurs. La série a même été récompensée par le Livre Guinness des records…

The Midnight Club terrifie les spectateurs

Depuis le 7 octobre dernier, on peut découvrir sur Netflix The Midnight Club. Basée sur le livre éponyme de Christopher Pike datant de 1994, la série se déroule dans un hôpital pour adolescents atteints de maladies graves. Chaque soir, certains d’entre eux se retrouvent vers minuit pour se raconter des histoires effrayantes. Mais lorsque l’un d’eux meurt, des événements inexplicables se produisent…

The Midnight Club ©Netflix

Depuis sa sortie, The Midnight Club séduit les critiques. Le show a récolté un score de 87% sur Rotten Tomatoes. Ces critiques et de nombreux abonnés Netflix saluent massivement la capacité de la série créée par Mike Flanagan et Leah Fong à horrifier ses spectateurs. En seulement dix épisodes, elle compte de très nombreux moments capables de faire sursauter. À tel point qu’elle est entrée dans le Livre Guinness des records.

Un épisode particulièrement effrayant pour la série

Ce jeudi 6 octobre, un représentant du Livre Guinness des records a ainsi remis un certificat officiel à Mike Flanagan et l’équipe créative derrière The Midnight Club. Car le show a battu le record du plus grand nombre de « jump scares » pour un seul épisode d’une série. En tout, l’épisode ayant battu ce record en compte pas moins de 21 !

Dans des propos rapportés par Deadline, Flanagan a pourtant assuré qu’il n’était pas un grand fan des « jump scares ». Alors, pourquoi en a-t-il mis autant dans sa série ? Selon lui, le but était d’en mettre le plus possible afin que les spectateurs se lassent de ce procédé et arrêtent de le réclamer. Mais cela n’a visiblement pas marché, puisqu’après avoir vu l’épisode ayant battu le record, de nombreux abonnés Netflix en ont demandé encore plus pour les épisodes suivants !

The Midnight Club ©Netflix

Mike Flanagan veut encore faire plusieurs saisons

Le succès de The Midnight Club est en tout cas une très bonne nouvelle pour Flanagan. Car comme le rapporte Variety, ce dernier a prévu d'étaler sa série sur plusieurs saisons. Or, Netflix n’a pas encore commandé de deuxième chapitre. Mais si la belle réception des premiers épisodes se confirme lors des prochains jours, le service de streaming commandera sans doute la suite. Les fans du show pourront donc avoir droit à des réponses aux questions laissées en suspens à la fin de la première saison. Dans le cas contraire, Mike Flanagan a promis de poster ces réponses sur son compte Twitter, afin de pouvoir en débattre avec les fans.