The Midnight Club : une nouvelle série d'horreur Netflix par Mike Flanagan

Mike Flanagan s'est imposé comme l'un des auteurs qu'il faut absolument suivre dans le cinéma de genre. Il prolongera son entente avec Netflix après le choc "The Haunting of Hill House" pour une autre création horrifique qui sera adaptée du livre "The Midnight Club".

Mike Flanagan a fait son trou sans vendre son âme ni en dénaturant son style. Le réalisateur américain a opéré dans le cinéma d'horreur de seconde zone, concoctant des petites séries B comme Ouija : les origines ou Pas un bruit, avant d'exploser du côté de Netflix. Jessie, l'adaptation du texte de Stephen King, a été le déclencheur de la reconnaissance. Plus que ça, c'est le chef d'oeuvre The Haunting of Hill House qui a parachevé de l'imposer comme un auteur aux très grandes qualités. La suite, c'est une nouvelle adaptation de King avec Doctor Sleep en 2019, puis une nouvelle saison de la série The Haunting en préparation et que l'on espère mise en ligne pour cette année.

Mike Flanagan continue chez Netflix avec The Midnight Club

Toujours du côté de Netflix, sa nouvelle maison, Mike Flanagan planche maintenant sur une adaptation de The Midnight Club, le livre écrit par Christopher Pike. Le projet prendra la forme d'une série co-créée avec Leah Fong.

Le livre, moins connu chez nous, est adressé aux adolescents et dispose d'une énorme cote de popularité aux USA. The Midght Club se déroule dans le Rotterdam Home, un hospice pour adolescents en phase terminale. Certains patients attendent la nuit tombée pour se réunir et se raconter des histoires horrifiques. Ce lien va les rapprocher et les fera passer un pacte : le premier qui meurt tentera de contacter les autres depuis l'Au-delà.

Comme Mike Flanagan le dit dans le tweet posté ci-dessus, il aspire à adapter cette oeuvre depuis son adolescence. On peut donc espérer qu'il sait déjà quoi en faire et aura le traitement adéquat pour en tirer quelque chose de passionnant. L'horreur n'est jamais la priorité chez lui mais plutôt un vecteur pour accentuer les enjeux dramatiques ou émotionnels.

Variety précise également que la série pourrait aussi prendre en compte d'autres travaux de Christopher Pike afin de créer une sorte de condensé. The Haunting of Bly Manor en fera de même en adaptant Le Tour d'écrou d'Henry James et aussi plusieurs autres de ses histoires.

Mike Flanagan renforce donc ses liens avec Netflix en ajoutant un autre programme à la liste de leurs créations en commun - on n'oublie pas qu'il travaille aussi sur le show Midnight Mass. L'essentiel, pour nous, est qu'il puisse profiter d'un cadre de travail lui permettant de continuer à s'exprimer sans se brider. Ce qui a l'air d'être le cas. Alors, savourons.