The Midnight Gospel sur Netflix : c'est quoi cette série du créateur d'Adventure Time ?

Des univers parallèles, des créatures en tous genres, et un astronaute qui tente d'interroger des êtres vivants dans d'autres mondes. Voilà le pitch de The Midnight Gospel, la nouvelle série du créateur d'Adventure Time à découvrir sur Netflix !

Vous êtes en quête d’une nouvelle série animée ? Eh bien préparez votre vaisseau spatial et visitez de multiples univers avec The Midnight Gospel, la nouvelle série animée pour adultes déjantée sur Netflix ! La plateforme a commandé huit épisodes de The Midnight Gospel, la nouvelle série de Pendleton Ward, créateur de la série d’animation Adventure Time - série devenue culte aujourd’hui qui a été un vrai succès sur Cartoon Network.

Une nouvelle série qui promet...

The Midnight Gospel raconte l'histoire de Clancy, "un astronaute “space caster” qui possède un simulateur d'univers parallèles défectueux. Il décide de quitter le confort de sa maison pour interroger des êtres vivants vivant dans d’autres mondes".

Comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article), The Midnight Gospel peut sans surprise être comparée à Adventure Time. Mais néanmoins, avec son langage peu approprié pour les enfants, elle se rapproche bien plus de la série animée Rick & Morty. Avec The Midnight Gospel, il semble bien que Pendleton Ward souhaite viser un public plus âgé.

Les séries animées pour adultes ont un public qui leur est loyal et le genre est très apprécié quand il est bien exécuté, comme pour Bojack Horseman par exemple. Reste à voir ce qui se cache derrière cette bande-annonce qui annonce un voyage incroyablement fou. Avec seulement 8 épisodes, la première saison sera donc à consommer sans grande modération.

The Midnight Gospel est créée par Pendleton Ward, le créateur de Adventure Time et Duncan Trussell, animateur de podcast. La série est produite par le studio d'animation Titmouse, studio qui produit entre autre la série Big Mouth, aussi sur Netflix.

Tous les épisodes de The Midnight Gospel sont disponibles sur Netflix à partir du 20 avril.