The Morning Show : on connaît la date de diffusion de la saison 3

La troisième saison de "The Morning Show" se faisait attendre. La série portée par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon revient enfin, après deux ans d’absence. sur Apple TV+, Voici les premières images.

The Morning Show, la série phare d'Apple TV+

The Morning Show est l’un des programmes importants d'Apple TV+, lancé sur la plateforme le 1er novembre 2019. Menée de main de maître par le duo Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, The Morning Show s’est imposée comme une série incontournable du site de streaming.

La première saison a donc démarré il y a quatre ans sur les chapeaux de roue. Elle y aborde frontalement le sujet #MeToo alors que l’un des présentateurs vedettes d’une matinale à succès aux États-Unis se retrouve au cœur d’un scandale sexuel. Avec un duo au diapason et de nombreuses péripéties, The Morning Show a su satisfaire le publique. La série a notamment récolté la très bonne moyenne de 93% sur Rotten Tomatoes.

Mais deux ans plus tard, la saison 2, sur fond de pandémie mondiale, a reçu un accueil plus que mitigé des spectateurs, recevant une note positive de 69% sur le même site. La troisième saison aura la dure tâche de remettre les pendules à l’heure.

Les nouvelles images et la date de diffusion

La saison 3 pourrait emprunter un ton plus léger. Un désir que son actrice principale, Jennifer Aniston, avait elle-même espéré. L’arrivée de nouveaux personnages joués par Jon Hamm (Mad Men) et Nicole Beharie pourrait donner un autre souffle à la série.

La date de diffusion et les premières images de The Morning Show ont été dévoilées (photos à découvrir en cliquant sur la galerie ci-dessous). On sait que Jon Hamm y incarnera un exécutif, Paul Marks, et que Nicole Beharie sera une présentatrice qui pourrait donner du fil à retordre à nos deux héroïnes.



The Morning Show saison 3 ©Apple TV+ The Morning Show saison 3 ©Apple TV+ The Morning Show saison 3 ©Apple TV+ The Morning Show saison 3 ©Apple TV+ The Morning Show saison 3 ©Apple TV+ The Morning Show saison 3 ©Apple TV+ The Morning Show saison 3 ©Apple TV+ The Morning Show saison 3 ©Apple TV+

Pour les dix épisodes que compte la saison 3, il faudra patienter jusqu’au mercredi 13 septembre, date de sa diffusion sur Apple TV+. Deux épisodes sortiront la première semaine, puis un inédit chaque semaine.