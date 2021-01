The Naked Director saison 2 : Netflix dévoile un teaser délirant

Lancée sur Netflix lors de l'été 2019, l'OVNI "The Naked Director" abordait l'émergence de l'industrie du cinéma pornographique au Japon dans les 80. Une seconde saison va voir le jour cette année et la plateforme vient d'en dévoiler le premier teaser qui promet une suite folle.

The Naked Director : une série déjantée sur le porno

Août 2019, on se souvient de l'arrivée sur Netflix d'une série qui avait tout pour se faire remarquer. Et elle a réussi à le faire. The Naked Director est un biopic au fort accent comique se basant sur des faits réels qui se sont passés dans les années 80 au Japon.

On peut découvrir dedans qui était Toru Muranishi, un homme qui a monté un véritable empire en décidant d'emprunter la voie du porno avant tout le monde. Surnommé l'Empereur du porno pour l'ensemble de son œuvre, il en est arrivé à tourner des films après avoir été représentant dans une entreprise. De nature timide, il a du mal à s'imposer dans son boulot et voit sa femme le tromper. Le jour où il la surprend avec un autre, il décide de prendre sa revanche sur la vie avec le porno. Un milieu très underground à cette époque au Japon mais Toru pense comprendre que les hommes veulent consommer du sexe.

Une saison 2 arrive bientôt !

Si l'aspect déjanté de cette histoire et de son traitement sera ce qu'on retient le plus facilement de The Last Director, la série arrive très bien à dresser le portrait de ce Japon des années 80, en pleine ère Shōwa basée sur des valeurs conservatrices. On n'attendait plus trop une suite mais plus d'un an après, Netflix vient d'annoncer dans un premier teaser que des nouveaux épisodes vont arriver en 2021. Aucune date n'est encore communiquée mais on constate avec ces quelques images que le ton n'a pas changé.

La vie de Toru Muranishi va encore être trépidante, avec des tournages qui promettent quelques moments mémorables. Comme dans ces plans où une actrice met en avant ses poils sous les bras. On ne l'a pas précisé précédemment, mais The Naked Director prend aussi en compte le point de vue féminin et parle de comment les actrices apprennent à assumer/comprendre leur corps en jouant devant la caméra. Si les problématiques que l'on vient d'évoquer vous intéressent, elles sont à retrouver plus ou moins dans la série The Deuce - qui elle se passe aux Etats-Unis et est disponible sur OCS.