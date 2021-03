The Nevers : HBO dévoile une nouvelle bande-annonce de la série de Joss Whedon

Joss Whedon signera bientôt son retour au petit écran avec sa nouvelle série fantastique, "The Nevers". HBO vient de mettre en ligne une nouvelle bande-annonce de la série, et les images sont impressionnantes.

Une nouvelle série fantastique signée Joss Whedon

On pourra bientôt découvrir The Nevers, la nouvelle série développée par Joss Whedon. Si ce dernier a fini par quitter le projet à cause des polémiques sur son comportement passé, notamment sur le plateau de certains de ses anciens tournages, c’est bien lui qui l’a dirigée en grande partie. Et le créateur et réalisateur s’est une fois de plus tourné vers le fantastique pour sa nouvelle histoire.

L’intrigue de The Nevers prend place à Londres, à l’époque victorienne. Au milieu de la population de la capitale anglaise, des personnes, en majorité des femmes, se découvrent soudain des pouvoirs magiques. Elles sont vite nommées les « Touchées », et personne n’a aucune idée de l’origine ou de la signification de leur pouvoir. Rapidement, deux femmes prennent la direction de cette élite : Amalia True, une veuve mystérieuse, et Penance Adair, une jeune inventrice brillante. Pour protéger leurs semblables, Amalia et Penance décident de créer un foyer pour accueillir les « Touchées ». Mais elles vont aussi devoir combattre de redoutables ennemis au cours d’une mission qui pourrait changer le monde.

The Nevers ©HBO

On retrouve dans cette description les thèmes de prédilection de Joss Whedon. On aura donc droit à une nouvelle série fantastique pour le créateur et réalisateur, près de 20 ans après la fin de son show culte Buffy contre les vampires. Le réalisateur a évidemment aussi déjà abordé le thème des personnages aux super pouvoirs puisque c’est lui qui a signé les deux premiers films Avengers. Il ne s’est donc pas aventuré en terrain inconnu avec The Nevers. Et on peut donc s’attendre à une série maîtrisée.

Ce sont Laura Donnelly et Ann Skelly qui ont été choisies pour interpréter Amalia True et Penance Adair dans The Nevers. On les verra donner la réplique à Olivia Williams, Tom Riley, Eleanor Tomlinson ou Ben Chaplin. Également au casting figurent James Norton, qui fait partie des favoris pour devenir le prochain James Bond selon les bookmakers britanniques, et Nick Frost, en général habitué des comédies.

De nouvelles images spectaculaires

Quelques mois après un premier trailer, HBO vient de mettre en ligne une nouvelle bande-annonce, cette fois plus longue, de The Nevers. Et les nouvelles images nous en mettent plein les yeux. On devrait avoir droit à une série à l’esthétique très travaillée. L'histoire s'annonce également originale. Elle mélange une plongée dans l’époque victorienne avec des personnages aux pouvoirs qui contrastent avec la période.

Ces pouvoirs en question semblent poser problème à certaines personnes. On voit même l'un d'eux déclarer que les « Touchées » doivent être éliminées. On peut donc imaginer que ce dernier devrait être l’un des principaux ennemis des personnages au centre du récit.

The Nevers ©HBO

Il ne faudra pas patienter trop longtemps avant de découvrir The Nevers. HBO diffusera la série à partir du 11 avril prochain. En France, on pourra les voir un jour après leur diffusion aux États-Unis sur OCS.

Les six épisodes qui composeront la deuxième partie de la série seront diffusés plus tard. La chaîne américaine n’a pas encore annoncé de date pour cette deuxième salve d’épisodes. Mais le tournage de celle-ci n’est pas encore terminé. Il faudra donc se montrer patients avant de pouvoir la découvrir.