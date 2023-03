The Night Agent : c'est quoi cette série Netflix du créateur de "The Shield" ?

Découvrez "The Night Agent", une série policière américaine produite par Netflix. Dans ce programme, un agent fédéral met tout en œuvre pour sauver l'Amérique.

The Night Agent : de quoi ça parle ?

La série The Night Agent est centrée sur un certain Peter Sutherland, agent du F.B.I. Un jour, il se retrouve - par la force des choses - impliqué dans un complot à grande échelle. Si Peter veut sauver sa patrie, il va lui falloir débusquer une taupe russe infiltrée dans les hautes sphères américaines.

Peter Sutherland (Gabriel Basso) - The Night Agent ©Netflix

La série se base sur l'intrigue d'un roman de Matthew Quirk. Cet ancien journaliste diplômé de l'université d'Harvard a longtemps travaillé pour The Atlantic, revue traitant majoritairement des sujets portant sur le terrorisme, les gangs et, plus largement, le crime organisé. Autant de thématiques qui ont visiblement inspiré Quirk dans l'écriture de ses ouvrages policiers. À noter que celui sur lequel se base The Night Agent est directement tiré du Russiagate. Ce scandale survenu en 2016 portait sur une possible ingérence dans le cadre des élections présidentielles. Une enquête sur de potentiels liens entre des membres de la campagne de Donald Trump et du gouvernement russe avait été ouverte.

Une série par le créateur de The Shield

Gabriel Basso (Une ode américaine) se glisse dans la peau du personnage principal de ce programme sous haute tension. A ses côtés, on retrouve Hong Chau (Watchmen), récemment nommée aux Oscars pour son rôle dans le film The Whale. Luciane Buchanan (My Friend Michael Jones), D.B. Woodside (The Man in 3B), Fola Evans-Akingbola (Ten Percent), Eve Harlow (The Tomorrow Man), Phoenix Raei (Black Site), Sarah Desjardins (Yellowjackets) et Enrique Murciano (F.B.I : Portés disparus) complètent la distribution.

A la création du programme, le célèbre Shawn Ryan, producteur et scénariste depuis de longues années. On lui doit, entre autres, les séries The Shield, The Chicago Code et Last Resort.

Les dix épisodes de la saison 1 de The Night Agent sont à découvrir dès le 23 mars sur Netflix.