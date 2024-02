The Night Agent : bonne nouvelle pour la saison 2 de la série Netflix

Si le tournage de la saison 2 de "The Night Agent" avait été repoussé avec la grève des scénaristes, il vient de débuter. Et Netflix n’entend pas décaler la date de sortie de ces nouveaux épisodes.

The Night Agent aura une saison 2

En mars 2023, Netflix propose une nouvelle série à ses abonnés, adaptée d’un roman de Matthew Quirk : The Night Agent. On y suit Peter Sutherland, un agent du FBI au quotidien d’abord routinier. Un jour, il se retrouve embarqué dans une conspiration à grande échelle. Il se lance alors dans une chasse à l’homme afin de débusquer une taupe russe implantée dans le gouvernement américain.

The Night Agent a été l’un des beaux succès de Netflix en 2023. Auteurs d’un gros démarrage, les premiers épisodes du show ont récolté plus de 168 millions d’heures de visionnage en seulement quatre jours. Soit le troisième plus gros score sur une telle période pour une série effectuant ses débuts sur la célèbre plateforme de streaming. Celle-ci a donc logiquement annoncé le lancement d’une saison 2 dès le 29 mars 2023. Et des nouvelles de ce deuxième chapitre viennent d’être données.

C’est parti pour le tournage des nouveaux épisodes

Sur X, Netflix vient de révéler que le tournage de la deuxième saison de The Night Agent avait commencé. Celui-ci avait été décalé avec la grève des scénaristes. La plateforme de streaming a annoncé la nouvelle en postant une photo de Gabriel Basso, l’interprète de Peter Sutherland, avec un clap.

La deuxième saison de The Night Agent aura une différence majeure par rapport sa prédécesseure. Alors que les premiers épisodes suivaient l’intrigue du livre sur lequel la série est basée, les nouveaux proposeront une histoire inédite. Même ceux ayant lu le roman de Matthew Quirk ne peuvent donc pas savoir ce qui attend désormais Peter.

La sortie reste prévue pour 2024

Si le deuxième chapitre de The Night Agent n’a pas encore de date de sortie précise, on sait déjà qu’il sera dévoilé avant la fin de l’année. Malgré le décalage du tournage lié à la grève des scénaristes, Netflix a confirmé que les nouveaux épisodes du show créé par Shaw Ryan sortiraient en 2024. Les équipes à la manœuvre sur cette deuxième saison vont donc devoir boucler le tournage assez rapidement.