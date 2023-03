The Night Manager : la série avec Tom Hiddleston va enfin avoir une saison 2 !

Carton de la télévision britannique lors de sa diffusion en 2016, "The Night Manager" va bel et bien faire son retour puisqu'une saison 2 a été annoncée. Et ce, pour la plus grande joie des fans de la mini-série d'espionnage et de Tom Hiddleston qui reprendra son rôle.

The Night Manager : un chef-d'œuvre d'espionnage digne de James Bond

Dans les années 50 et 60, David John Moore Cornwell travaille pour le MI5 et le MI6, deux services de renseignements considérés comme les meilleurs de tout le pays. C'est grâce à cette expérience professionnelle hors du commun qu'il trouve les sujets de prédilection de ses livres. Pour les publier, il prend un pseudonyme qui sera celui que le grand public connaît jusqu'à aujourd'hui : John Le Carré.

Avec ses romans d'espionnage prenant pour contexte la guerre froide, l'écrivain se différencie des romans James Bond par des personnages plus complexes, torturés et moins portés sur l'action. Ce style, bien plus réaliste, plaît à son public qui raffolera de L'Appel du mort, La Taupe, Comme un collégien, Les Gens de Smiley ou bien encore L'Espion qui venait du froid.

The Night Manager ©BBC One

Surtout, les œuvres de l'auteur attirent l'œil des productions audiovisuelles. C'est ainsi que bon nombre de ses romans ont connu des adaptations ciné et télévisuelles. Parmi elles, on retiendra L'Espion qui venait du froid, La Maison Russie, Le Tailleur de Panama, The Constant Gardener, La Taupe, Un homme très recherché, A Perfect Spy ou bien encore... The Night Manager. Diffusée entre le 21 février 2016 et le 27 mars 2016, la mini-série suit Jonathan Pine, un ancien soldat britannique devenu directeur de nuit dans un hôtel de luxe. Un beau jour, il est contacté par le ministère des affaires étrangères pour enquêter sur Richard Roper, un dangereux trafiquant d'armes qui s'avère être l'un des clients de cet hôtel.

Les 6 épisodes de The Night Manager ont connu un grand succès. La mini-série comptait, de plus, un casting 5 étoiles : Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Olivia Colman, Elizabeth Debicki, Tom Hollander, Tobias Menzies, David Harewood, Antonio De la Torre ou bien encore Aure Atika.

Une saison 2 arrive enfin !

Sept ans plus tard, le scénariste David Farr devrait reprendre du service à l'écriture de cette saison 2, comme il a fait pour la saison précédente. Autre très bonne nouvelle, selon Deadline, Tom Hiddlestion reprendra son rôle de Jonathan Pine. Alors qu'on pensait l'acteur overbooké par les projets du MCU, il semble qu'il ait un peu de temps pour revenir dans The Night Manager. Enfin, cette nouvelle mini-série sera co-produite par la BBC et Amazon. Cela veut donc dire que les abonnés de Prime Video auront la joie d'avoir accès à cette saison 2.

En ce qui concerne l'intrigue, elle se déroulera de nos jours et suivra les événements de la saison précédente. On retrouvera, par conséquent, Jonathan Pine qui, informé du décès de Richard Roper il y a deux ans, fera de nouveau face à un défi meurtrier. Pour le moment, aucune date de sortie de cette saison 2 n'a été officialisée. Le tournage débutera dans le courant de l'année à Londres et en Afrique du Sud, notamment. Rappelons que la saison 1 de The Night Manager a reçu pléthore de statuettes, entre ses trois Golden Globes et ses deux Emmy Awards. Espérons que cette nouvelle saison sera aussi qualitative.

En attendant The Night Manager, on pourra retrouver dans une autre série tout aussi attendue sur streaming : la saison 2 de Loki.