The Night Of : TF1 adapte la série HBO, découvrez le casting

"Criminal Justice" va bientôt avoir droit à une nouvelle adaptation. Alors que les Américains avaient déjà repris l’histoire pour en tirer "The Night Of", la série britannique va aussi être revisitée par TF1. Intitulée "Une si longue nuit", elle n’a pas encore de date de sortie mais le casting est annoncé.

De quoi parle Criminal Justice, la série qui a inspiré The Night Of ?

Créée par Peter Moffat, Criminal Justice était centrée sur Ben Coulter, un jeune homme qui se réveille aux côtés d’une jeune femme baignant dans son sang le lendemain d’une soirée en ville. Alors que la victime a été poignardée, Ben ne se souvient de rien à cause de l’ecstasy qu’il a pris la veille. Inculpé pour meurtre, le jeune homme se retrouve prisonnier du système judiciaire, où il va vite découvrir que la vérité passe parfois au second plan…

C’est Ben Whishaw qui jouait Ben dans Criminal Justice, où l’on pouvait aussi voir Vineeta Rishi, Lindsay Duncan ou Ruth Negga. La série britannique avait eu droit à une deuxième saison qui racontait une histoire différente et contenait, comme la première, 5 épisodes. En 2016, HBO avait adapté la série avec The Night Of. Cette fois composée de 8 épisodes d’environ une heure, elle est portée par Riz Ahmed et John Turturro. L’histoire de la série reprend dans les grandes largeurs celle imaginée par Peter Moffat.

Un synopsis détaillé pour la version française de Criminal Justice

Comme le rapporte Allociné, TF1 se lance donc à son tour dans l’adaptation de Criminal Justice avec sa propre version, qui portera le nom d’Une si longue nuit. Le synopsis officiel a déjà été dévoilé, et il se montre très proche mais aussi plus détaillé que celui de la série britannique et de The Night Of. On vous laisse le découvrir ci-dessous :

Sami, étudiant tranquille de 20 ans, vit chez ses parents dans la banlieue résidentielle de Marseille. Ce soir-là, c’est la fin des cours. Il est invité à LA soirée. Celle où il faut être. Mais rien ne se passe comme prévu. Sami emprunte le taxi de son père et rencontre la mystérieuse Gloria, avec laquelle il passe une nuit magique. Lorsqu’il se réveille, Gloria est morte, sauvagement assassinée. Sami est arrêté sur les lieux du meurtre. Et pour Jeff, le flic en charge de l’enquête, il est le coupable idéal. La route de Sami croise celle d’Isabelle, avocate pénaliste fantasque et désabusée qui accepte de le défendre. Elle devient sa seule chance de s’en sortir. Mais une question perdure. Sami est-il coupable ? Est-il innocent ? Et au fond, cela a-t-il une quelconque importance ?

Un gros casting mené par Mathilde Seigner et Sayyid el Alami pour Une si longue nuit

En plus de partager le synopsis, Allociné a dévoilé les noms des acteurs qui porteront Une si longue nuit. C’est Sayyid el Alami, que l’on a pu voir récemment dans la série Netflix Messiah, qui se glissera dans la peau de Sami. Quant à Isabelle, elle sera interprétée par Mathilde Seigner. Au niveau des seconds rôles, on pourra y voir Jean-Pierre Darroussin, Zinedine Soualem, Samira Lachhab, Moussa Mansaly, Liv del Estal ou encore Antoine Duléry.

Une si longue nuit sera cette fois découpée en 6 épisodes d’environ 52 minutes. Ils seront tous réalisés par Jeremy Minui, qui a entre autres signé des épisodes de Profilage et Balthazar. Minui s’appuiera sur des scénarios de Nicolas Clément et Clothilde Jamin. Le tournage de la série débutera à la fin du mois de septembre à Marseille et dans sa région.