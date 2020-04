The Office : Rainn Wilson et Ed Helms reprennent "Country Roads"

Sans la guitare et le banjo, mais avec une application appréciable, Rainn Wilson et Ed Helms ont repris le temps d'un live Instagram le morceau "Take Me Home, Country Roads", sur lequel ils s'étaient bien amusés dans la saison 5 de "The Office".

Pandémie et confinement obligent, les acteurs sont eux aussi à court d'emploi pour le moment. Habitués à apparaître sur nos écrans, le lien n'est pas entièrement rompu puisque plusieurs s'invitent sur les réseaux sociaux comme Instagram ou YouTube pour des shows à la maison. Et à l'instar de John Krasinski - Jim dans The Office - qui est revenu sur le show dans le premier épisode de son émission Some Good News, deux autres stars de la série culte se sont retrouvés pour un live amical et chantant : Rainn Wilson, inoubliable Dwight Schrute, et Ed Helms, l'irritant puis très attachant Andy Bernard.

"Take Me Home" depuis la maison

C'est sur son live show sur Instagram que Rainn Wilson a invité Ed Helms à partager un moment pour se remémorer des souvenirs de The Office, s'envoyer des compliments et finir en beauté avec une reprise du morceau de country culte "Take Me Home".

Cette reprise est évidemment une référence à leur fameux duo de l'épisode 23 de la saison 5, lors duquel ils s'opposent au banjo et à la guitare. Ils veulent chacun impressionner Erin (Ellie Kemper), mais finalement ils finissent par jouer ensemble une jolie version du morceau. Le temps est passé, et leur reprise sur Instagram est surtout un clin d’œil touchant qu'une démonstration précise de leurs talents. Ce souvenir est d'autant plus touchant que c'est une des scènes exemplaires de la relation entre Dwight et Andy dans The Office, longtemps rivaux pour s'attirer les faveurs de Michael Scott et des femmes du bureau, avant de finalement devenir amis. La scène est à revoir ci-dessous.

On a récemment fêté le quinzième anniversaire de la diffusion du premier épisode de The Office. Son impact dans la culture est resté intact, et se renforcerait même avec les apparitions récentes de plusieurs membres du casting revenant sur la série, comme dans le podcast The Office Ladies animé par Jenna Fischer et Angela Kinsey. Peut-être que se replonger ainsi dans leur expérience sur The Office leur donnera des idées pour y faire une suite ?

The Office est actuellement disponible sur Amazon Prime Video.