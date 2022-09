The Old Man : c'est quoi cette série haletante avec Jeff Bridges ?

Jeff Bridges incarne un vieil homme à la retraite qui se retrouve soudainement attaqué chez lui dans "The Old Man". Une série prenante qui bénéficie de personnages parfaitement écrits et d'un propos émouvant sur les ravages du temps.

The Old Man : un ancien agent rattrapé par son passé

Adaptation du roman éponyme de Thomas Perry, The Old Man est la nouvelle création télévisuelle de Robert Levine et Jonathan E. Steinberg, auxquels on doit notamment Black Sails. La série s'ouvre sur le quotidien tranquille de Dan Chase, interprété par Jeff Bridges. Veuf et retraité, il craint de perdre ses capacités cognitives et de souffrir comme son grand amour Abbey (Hiam Abbass), emportée par la maladie de Huntington et qui continue de lui rendre visite dans ses rêves et ses cauchemars.

La vie calme de Dan et de ses deux Rottweilers vole en éclats lorsqu'il abat sans ciller un homme armé qui s'introduit chez lui. Il prévient immédiatement sa fille Emily qu'il doit prendre la fuite et trouver un autre endroit isolé pour se faire oublier. Mais ses poursuivants ont une longueur d'avance et le débusquent rapidement. Le héros comprend que son passé le rattrape quand Harold Harper (John Lithgow), une vieille connaissance qui occupe désormais l'un des plus hauts postes du FBI.

Harold Harper (John Lithgow) - The Old Man ©Disney+

Traqué, Dan va donc retomber dans une barbarie avec laquelle il pensait en avoir terminé des années plus tôt. Amy Brenneman, E.J. Bonilla, Alia Shawkat, Bill Heck et Leem Lubany complètent la distribution. À la réalisation, on retrouve Jon Watts (Spider-Man : No Way Home), Jet Wilkinson (The Punisher, The Chi), Greg Yaitanes (Banshee, House of the Dragon) et Zetna Fuentes (Jane the Virgin, Ray Donovan).

Une performance magistrale de Jeff Bridges

L'intrigue rappelle la saga Jason Bourne, A History of Violence ou encore John Wick, reprenant le motif classique de la violence qui resurgit dans la vie d'un homme. Si cet aspect de The Old Man ne surprend en rien le spectateur, le programme fait certains choix pertinents comme celui de faire durer des combats laborieux en se servant de la vulnérabilité de son personnage.

Dan Chase (Jeff Bridges) - The Old Man ©Disney+

L'aspect le plus intéressant de la série reste cependant son traitement de la vieillesse et des regrets qui l'accompagnent. Dès le premier épisode, les souvenirs douloureux de Dan avec sa femme rongée par la maladie prennent à la gorge grâce aux performances impériales de Jeff Bridges et Hiam Abbass, et donnent une véritable épaisseur à ce survivant à la fois touchant et impitoyable, capable de faire preuve d'une cruauté sans nom. Des nuances également présentes chez le personnage de John Lithgow, méchant complexe et marqué par la douleur, ce qui le rend d'autant plus redoutable.

Un tournage interrompu

Si le comédien est donc extrêmement bien entouré, The Old Man ravira les fans de Jeff Bridges et de sa carcasse fatiguée qu'il traîne avec acharnement dans True Grit, Crazy Heart et Comancheria. Des points communs que l'acteur partage d'ailleurs avec ces protagonistes. Le tournage a dû être interrompu en raison de l'état de santé du comédien, qui s'est battu contre un cancer ainsi que contre la Covid-19. Interrogé par Variety en juin 2022, il déclarait :

Je m'étais presque fait à l'idée de mourir. Chaque jour, je me fixais un but. Le premier fut de me tenir debout. Après des mois de lutte, j'ai battu un record en marchant pendant quarante-cinq secondes d'affilée.

À son retour, Jeff Bridges a finalisé certaines scènes d'action, même si la plupart étaient déjà tournées. Un retour marqué par un véritable investissement de l'acteur (il est aussi producteur de la série), lui qui a pourtant refusé de jouer dans une série pendant des années, craignant d'être frappé par une malédiction familiale, comme il l'a expliqué auprès de GQ :