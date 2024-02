"Le meilleur pilote depuis Lost" : cette nouvelle série fait l’unanimité

Le premier épisode de "The Ones Who Live", spin-off de "The Walking Dead" consacré à Rick et Michonne a récemment été diffusé aux États-Unis. Et il a fait forte impression, avec des avis dithyrambiques de la part du public, dont certains qui avaient lâché la série originale il y a déjà longtemps. Ça fait très envie.

Rick et Michonne reviennent dans The Ones Who Live

Après l’arrêt de The Walking Dead en 2022, deux de ses principaux personnages sont de retour. Dans The Ones Who Live, Michonne et Rick tentent de se retrouver dans un monde dévasté, et qui les a profondément changés. Ils vont devoir trouver leur chemin l’un jusqu’à l’autre, et découvrir si leur amour subsiste malgré toutes les épreuves qu’ils ont traversées.

Depuis la fin de The Walking Dead, la première saison de Dead City, centrée sur Maggie et Negan, a été dévoilée. Tout comme celle de Daryl Dixon, sur le personnage campé par Norman Reedus. Depuis, les fans de Rick et Michonne attendaient de pouvoir découvrir la série sur ces deux protagonistes. Or, le premier épisode de The Ones Who Live a été diffusé aux États-Unis sur AMC, ce dimanche 25 février. Et il a particulièrement plu à son public.

Un premier épisode qui fait forte impression

Comme on peut le voir sur Rotten Tomatoes, le premier épisode de The Ones Who Live a reçu en grande majorité des critiques très positives de la part des spectateurs l’ayant vu. Les commentaires sur le show sont très largement dithyrambiques. L’un d’eux assure même que cette introduction du show constitue tout simplement « le meilleur épisode pilote depuis Lost », qui avait marqué les esprits lorsqu’il avait été diffusé en 2004. Rien que ça.

Jusqu’à présent, The Ones Who Live a même la note de 95% de la part du public sur Rotten Tomatoes. De nombreux fans sont donc très enthousiastes sur cette nouvelle série. On peut ainsi lire des choses comme :

C'est le "Walking Dead" qu'il nous fallait ! Le premier épisode à lui seul est bien meilleur que les cinq dernières saisons de TWD et tous les autres spin-offs.

Le premier épisode était tout simplement exceptionnel et probablement la meilleure série jusqu'à présent cette année. La performance d'Andrew Lincoln dans cette série est probablement la meilleure performance qu'il ait jamais réalisée dans cette franchise. Cet épisode était agréable du début à la fin. Épisode 10/10

C'est un retour phénoménal et ça valait vraiment la peine d'attendre. Rick et Danai devraient définitivement remporter tous les prix pour leurs performances. La manière dont l'émission a été tournée, la musique et le récit étaient incroyables ! J'ai hâte de regarder le reste de la saison et j'espère vraiment qu'il y aura d'autres saisons à venir ! J'ai adoré !

Rendez-vous sur Paramount Plus en France

Les spectateurs américains vont pouvoir continuer de suivre The Ones Who Live sur AMC. Mais en France, aucun diffuseur n’avait encore été annoncé. Toutefois, cela vient de changer. Paramount Plus a révélé être le diffuseur des nouvelles aventures de Rick et Michonne.

Les deux premiers épisodes de la série seront mis en ligne sur la plateforme le 29 mars prochain. Un nouvel épisode arrivera ensuite chaque semaine, jusqu’au sixième et dernier.