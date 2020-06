The Other Typist : Keira Knightley décroche le premier rôle d'une série TV

L’actrice britannique Keira Knightley vient de décrocher le premier rôle de l’adaptation en série du livre "The Other Typist", qui sera diffusée sur Hulu. C’est Ilene Chaiken, la créatrice de "The L Word", qui écrira le pilote et sera la showrunner de la série.

The Other Typist (Vice & Vertu : Mon amie Odalie en français), a été écrit par Suzanne Rindell, et publié en 2013. Il s’agissait du premier livre de l’auteure, qui avait été bien reçu par le public à sa sortie. Depuis, elle a signé Three-Martini Lunch en 2016, Eagle & Crane deux ans plus tard et son nouveau livre, The Two Mrs Carlyles, sera publié le 28 juillet prochain.

L’écrivaine sera proche du projet d’adaptation de The Other Typist, puisqu’elle sera l’une des productrices de la série, tout comme Keira Knightley et Ilene Chaiken. Cette dernière est surtout connue pour avoir créé la série The L Word et est actuellement productrice déléguée de The Handmaid’s Tale. Au vu du succès du show, l’attente devrait être importante pour le nouveau projet de Chaiken, puisqu’elle passera sera donc chargée de diriger l’adaptation du livre de Rindell.

L’histoire de The Other Typist se déroule dans le New York des années 20, au paroxysme de la Prohibition. Elle est centrée sur Rose Baker, une dactylo pour le service de police qui se retrouve embarquée dans le monde louche de sa séduisante nouvelle collègue, Odalie. Lorsque celle-ci débarque, Rose développe une obsession pour sa nouvelle collègue, qui pourrait bien lui coûter cher…

Keira Knightley très impliquée dans The Other Typist

La série est produite par Searchlight Television et 20th Century Fox Television, et sera diffusée sur Hulu. L’actrice était déterminée à voir le projet matérialisé puisque selon les sources de Variety, c’est elle qui l’avait à l’origine amené à Searchlight, et ambitionnait d’abord de l’adapter en film.

L’actrice britannique n’a plus joué dans une série depuis son rôle dans la mini-série Oliver Twist, en 1999. Elle fera donc ses débuts en tant que premier rôle dans un show TV avec The Other Typist. Quant à sa carrière au cinéma, on a pu la voir l’année dernière dans Cœurs ennemis et Official Secrets.

On ne sait pas encore laquelle des deux femmes au centre de l’histoire jouera Knightley, ni l’actrice qui incarnera l’autre. On aura sans doute des nouvelles du casting dans les prochaines semaines, ou prochains mois.

N’en étant qu’au début de son développement, The Other Typist n’a pas non plus de date de sortie. Il faudra sans doute attendre plus longtemps avant de savoir quand la série sortira.