The Penguin : la série dérivée de The Batman fait un carton dans le monde

Lancée sur la plateforme Max le 19 septembre, la série "The Penguin" fait des débuts impressionnants dans le monde. Un succès déjà comparé à "The Last of Us".

Après The Batman, place à The Penguin

Plus de deux ans après avoir introduit Colin Farrell dans la peau d'Oswald Cobb avec The Batman, l'acteur a repris son rôle pour la série The Penguin. Toujours aussi méconnaissable grâce à l'utilisation de prothèses, le comédien porte cette fois sur ses épaules le show, qui se déroule après les événements du film. En effet, après la mort de Carmine Falcone, Oz souhaite s'emparer de l'Empire criminel qu'a laissé le mafieux, notamment pour offrir à sa mère une meilleure vie. Seulement, c'était sans compter sur l'arrivée de Sofia, la fille de Carmine tout juste sortie d'Arkham et interprétée par Cristin Milioti.

Guerre de gangs, affaires de drogues et fusillades au milieu d'un Gotham plus sombre et malfamé que jamais sont ainsi au programme de la série. Une proposition qui a permis d'attirer les spectateurs et les spectatrices en masse, à en croire les premiers chiffres. En effet, à peine quelques jours après la mise en ligne du premier épisode de The Penguin sur Max, le 19 septembre en France, la série est déjà comparée à The Last of Us, autre gros succès de la plateforme.

Un succès impressionnant pour les débuts de la série

C'est via Deadline qu'on apprend que The Penguin a obtenu, "dans chaque région du monde", la plus grande audience sur quatre jours pour une nouvelle série depuis The Last of Us (janvier 2023). En termes de chiffres, cela représente pour les États-Unis une moyenne de 5,3 millions d'abonnés qui ont regardé l'épisode 1 durant le premier week-end, et toutes plateformes confondues (entre Max et la diffusion sur HBO). La production DC fait ainsi mieux que la saison 4 de Succession, qui avait attiré 4,9 millions de personnes lors de la diffusion du premier épisode. The Penguin a cependant fait un peu moins que la dernière saison de True Detective, Night Country, qui a de son côté atteint les 5,7 millions de spectateurs et de spectatrices.

Il n'y a pour l'instant pas de détails chiffrés pour les autres pays du monde. Mais à en croire le rapport du média américain, le succès serait global. De bon augure pour le développement de l'univers de The Batman, puisqu'un second opus est toujours attendu. The Batman 2 continue de se faire attendre, et on espère pouvoir le découvrir en octobre 2026. L'histoire se déroulera après les événements de The Penguin, en hiver, et Oz devrait être impliqué.

The Penguin est à découvrir sur Max en France, qui propose un essai gratuit jusqu'au 26 septembre..