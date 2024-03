The Penguin : Colin Farrell terrifiant dans un teaser génial pour la série spin-off de The Batman

Colin Farrell s'annonce de nouveau fascinant dans son incarnation du "Pingouin", cette fois-ci pour la série qui lui est consacré "The Penguin". Un teaser très sombre et tendu, avec des images inédites, vient d'être dévoilé et ça s'annonce ultra-prometteur.

Le Pingouin prend du galon

Arrêtez tout ! Si c'est avec tristesse que les fans de l'univers de Batman ont accueilli la nouvelle du report de The Batman 2 à l'automne 2026, voici de quoi leur mettre du baume au coeur. En effet, le premier teaser officiel de la série The Penguin (en tête d'article) a été dévoilé. Après un teaser "in production" qui montrait en avril 2023 un premier aperçu de la série spin-off du film The Batman, compilant quelques images du personnage incarné par Colin Farrell, cette fois-ci on en voit et on en entend beaucoup plus, et c'est déjà un régal.

The Penguin ©Max

Dans ce teaser, le criminel Oswald "Oz" Cobblepot apparaît s'entretenir avec un personnage qu'on ne voit pas, et à qui il raconte un souvenir de sa jeunesse. Il y est question d'un criminel notoire, Rex Calabrese, dont "Oz" raconte la popularité, la mort et l'hommage qui lui a été rendu. Son récit est entrecoupé d'images le montrant lui, le futur "Pingouin" et ennemi de Batman, dans des actions violentes.

Série Max (ex-HBO Max), The Penguin semble dans ces images rendre hommage à Tony Soprano, personnage principal de la très grande série Les Soprano d'HBO. Ce qui s'accorde bien avec l'esthétique, la noirceur et l'esprit de la série, dans la continuité du film de Matt Reeves de 2022, qui abordait le personnage de Batman et son univers sous un angle réaliste et très policier, en s'éloignant des codes du genre super-héroïque.

Un Colin Farrell captivant

Ce qui est à souligner, c'est qu'à regarder le personnage d'Oswald "Oz" Cobblepot, on devine à peine sous les prothèses et le maquillage son interprète, l'acteur irlandais Colin Farrell. Mais il suffit de fermer les yeux pour reconnaître, dans une version grave et rocailleuse, les intonations et la signature vocale de l'acteur. Et comme dans The Batman, il apparait dans cette série qui lui est consacrée tout à fait brillant.

Les événements de The Penguin feront directement suite à ceux de The Batman. Il y était le bras droit de Carmine Falcone, qui disparaissait à la fin du film, tué par The Riddler. La voie est ainsi libre pour Oswald "Oz" Cobblepot, qui va progresser dans le monde criminel pour s'imposer comme un de ses chefs, et devenir enfin "Le Pingouin". La date de diffusion précise n'a pas encore été communiquée, mais la série sera à découvrir cet automne 2024.