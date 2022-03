The Pentaverate : Mike Myers (Austin Power) est de retour dans le teaser de la série Netflix

Mike Myers va nous proposer une nouvelle folie avec "The Pentaverate". Créateur et acteur dans la série Netflix, on le découvre sous différents visages dans un premier teaser.

Les différents visages de Mike Myers

Mike Myers nous a offert certaines des comédies américaines les plus délirantes. D'abord avec Wayne's World (1992) et sa suite (1993), avant de créer le personnage culte d'Austin Power. Un espion anglais tout droit sorti des 60's et qui caricature James Bond. Avec cette trilogie, le comédien s'est fait plaisir en incarnant différents personnages. Austin Power donc, mais aussi le Dr Denfer avant d'user de maquillages volontairement grossiers pour jouer Grasdouble et Goldmember. C'est dans le même esprit qu'on devrait le retrouver avec The Pentaverate, qui se dévoile avec un premier teaser (en une d'article). Un programme qui pourrait lui permettre de faire son grand retour puisqu'en vingt ans il n'a malheureusement participé qu'à une poignée de films.

Mike Myers - The Pentaverate ©Netflix

Une nouvelle folie avec The Pentaverate

Toujours dans un genre bien absurde, la série Netflix va imaginer une société secrète (le Pentaverate) qui influencerait les événements mondiaux depuis la peste noire au XIVe siècle. De son côté, Mike Myers va interpréter un grand nombre de personnages puisqu'il sera dans un premier temps Ken Scarborough, un journaliste canadien qui veut démasquer cette société. Mais aussi Anthony Lansdowne, un théoricien du complot, Rex Smith, un animateur de radio complotiste et d’extrême droite, Bruce Baldwin, un ancien magnat des médias, Mishu Ivanov, un ancien oligarque russe, Shep Gordon, un manager de rock and roll, Jason Eccleston, un génie de la technologie à l'origine du super ordinateur utilisé par Pentaverate, et enfin Lord Lordington, le membre le plus haut placé du Pentaverate.

Rien qu'avec ces personnages, la série résonne déjà avec l'actualité (que ce soit le Covid ou le conflit russo-ukrainien). Mais Mike Myers ne sera pas seul. On retrouve dans ce teaser Ken Jeong toujours aussi déjanté. Sont également prévus au casting Keegan-Michael Key, Debi Mazar, Richard McCabe ou encore Jennifer Saunders.

The Pentaverate sera disponible sur Netflix le 5 mai. La saison 1 se composera de six épisodes de trente minutes.