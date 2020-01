The Plot Against America : un teaser oppressant pour la série HBO de David Simon

« The Plot Against America » : voilà le nouveau projet de David Simon, créateur de l’incontournable « The Wire ». Cette uchronie très attendue suit la montée du fascisme aux États-Unis durant la seconde guerre mondiale se dévoile dans un teaser oppressant.

HBO tease l’arrivée prochaine de son nouveau – et ambitieux – programme : Que nous apprend le premier teaser sur le show dystopique ?

Il ne faut jamais dire jamais

Pour rappel, l’uchronie est le fait de réécrire l’Histoire. L’exemple le plus parlant est sans doute The Man In The High Castle, dont voici le pitch :

Les US ont perdu la seconde guerre mondiale et sont désormais « partagés » entre l’Allemagne et le Japon. En 1962, des résistants cherche à envoyer de précieux vieux films en zone neutre, au péril de leur vie. Parallèlement, les rumeurs persistantes rapportant la santé déclinante du Führer laissent présager l’arrivée d’une période de troubles…

Un programme auquel « ressemble » The Plot Against America sur plusieurs points. Alors au cœur de la seconde guerre mondiale, le peuple américain élit Charles Lindbergh plutôt que Franklin D. Roosevelt. Ce résultat mène à la montée brutale du fascisme dans le pays.

Un projet plus que solide

Le scénariste du projet n’est autre que David Simon, un auteur bien connu des téléspectateurs. C’est lui qui a écrit le livre duquel The Wire est adaptée – ainsi que les épisodes de la série. Considérée comme une référence incontournable, nous n’avons pas de doute quant au talent de Simon pour raconter une histoire.

The Plot Against America est aussi une adaptation littéraire, celle d’un roman de Philip Roth. Plusieurs de ses œuvres ont déjà été portées à l’écran : on peut citer La Couleur Du Mensonge (Kidman, Hopkins) ou Indignation (avec Logan Lerman). A noter que la mini-série sera composée de six parties – un programme relativement « court » donc.

Le casting est lui aussi au rendez-vous : John Turturro (The Big Lebowski, The Night Of) incarne un rabbin chargé de convaincre ses fidèles de voter Lindbergh. Winona Ryder (Edward aux mains d’argent, Stranger Things) campe une fanatique de l’aviateur élu à la tête du pays. Le récit se déroulera du point de vue d’une famille juive, paniquée par la tournure des événements…

Un teaser angoissant

Les images s’enchaînent sur une bande-son entêtante, et le lavage de cerveau commence. Lindbergh est magnifié, tandis que parallèlement, nos héros déchantent. L’aviateur candidat à la présidence souhaite éviter l’entrée des US dans une nouvelle guerre mondiale. Plus, il accuse la population juive et Roosevelt d’être, somme toute, des incitateurs à la guerre. L’antisémitisme progresse : violences et destruction sur fond de cagoules blanches… L’Amérique est-elle condamnée ou subsiste-t-il un espoir ?

Découvrez The Plot Against America à partir du lundi 16 mars sur HBO et en France sur OCS.