The Pogmentary : Amazon annonce une série documentaire sur Paul Pogba

Paul Pogba, finaliste de l'Euro 2016 et champion du monde en 2018 avec la France, va faire l'objet d'une série documentaire. Amazon Prime Video a annoncé ce projet qui présentera le joueur de foot dans son quotidien et reviendra sur son parcours. Diffusion prévue en 2022.

Amazon omniprésent sur le sport

Amazon Prime Video a décidé de développer de plus en plus de projets autour du sport. L'année dernière, on avait déjà pu voir, grâce au service de streaming, les coulisses du club de football Tottenham lors de la saison 2019/2020 (avec All or Nothing : Tottenham Hotspur). Il y a également eu Ici c'est Paris, 50 ans de passion. Et, récemment, Amazon a annoncé que la plateforme diffusera pour la première fois Roland Garros. Mais pour rester toujours aussi impliqué dans le football, un documentaire sur Paul Pogba, titré The Pogmentary, va bientôt voir le jour.

The Pogmentary, un documentaire sur le champion du monde

C'est via un communiqué de presse qu'Amazon a annoncé le développement de ce documentaire sous forme de série. The Pogmentary suivra le champion du monde français dans son quotidien. Le communiqué de presse précise que le documentaire montrera "des images inédites de son enfance, des conversations intimes avec ses proches". On peut donc supposer, qu'outre sa vie de famille, seront montrées ses premières classes à l'US Roissy en Brie, son départ très jeune pour le centre de formation de Manchester United, son explosion à la Juventus de Turin et son retour en Angleterre.

Paul Pogba

En somme, The Pogmentary est présenté comme "une immersion totale dans la vie, les passions, les exploits, les combats, les étapes décisives de l'un des athlètes les plus emblématiques au monde". Le documentaire devrait ravir les fans du joueur. Produite par Black Dynamite (Mediawan Group), la série sera diffusée en exclusivité sur Prime Video, en France et dans le reste du monde, en 2022. D'ici là, il devrait y avoir des moments passionnants à capter. Début juin, Paul Pogba devrait participer avec la France à l'Euro 2021. Et durant l'été il pourrait être, une nouvelle fois, question d'un transfert de Manchester United. Depuis longtemps il fait régulièrement l'objet de rumeurs de départs. Il serait intéressant de le voir gérer ceci dans son quotidien.

Dans tous les cas rendez-vous en 2022 pour découvrir le résultat.