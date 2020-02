The President is Missing : Michael Rooker dans la série Showtime

Michael Rooker vient d’être annoncé au casting d’une nouveau show politique. « The President Is Missing » se hissera-t-il à la hauteur de l’iconique « House of Cards » ? Focus sur une série prometteuse.

La série Showtime intitulée The President Is Missing vient d’accueillir un nouveau membre en la personne de Michael Rooker. Le comédien américain de 64 ans a décroché un rôle récurrent dans le programme. Ce nouveau drama devrait faire parler : il est en effet adapté d’un thriller du même nom, dont les auteurs ne sont autres que Bill Clinton et James Patterson…

Le président dans tous ses états

Penguin Random House, la maison d’édition du roman, avait divulgué pour la première fois l’ouvrage lors de la Foire du Livre de Londres en 2018. L’oeuvre avait généré énormément d’attention : un bureau ovale avait été conçu et installé dans la Foire spécialement pour l’occasion. En même temps, la rencontre entre un auteur à succès et un ex-leader du monde libre controversé promettait de faire des étincelles… A noter que Patterson compte parmi les auteurs de romans les plus fortunés de la planète. Son œuvre a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs adaptations, par exemple Le Masque de l’araignée, avec Morgan Freeman et Monica Potter.

The President Is Missing de quoi ça parle ? Un vice-président peu dégourdi devient contre toute attente chef de l’état lorsque le président, Jillian Stroud, disparaît mystérieusement. La série retrace donc l’enquête autour de cet étrange – et problématique – événement. Le VP, impuissant, doit prendre sa place à la moitié du mandat du chef de la Maison-Blanche. Attaqué par ses amis comme ses ennemis, cible de scandales et de conspirations, il est confronté à un choix cornélien : suivre la ligne du parti sans poser de question ou prendre son courage à deux mains et agir en son âme et conscience.

Adaptée par Anthony Peckham et Christopher McQuarrie (Mission : Impossible), The President Is Missing compte parmi ses acteurs David Oyelowo (Selma), qui incarne le président malgré lui. A ses côtés, Paul Adelstein (Brooklyn Nine-Nine) et Janet McTeer (Ozark). Rooker, quant à lui, campera Greg Parkes, l’agent spécial assigné à la protection du VP, une tâche plus que complexe…

Après The Walking Dead, True Detective ou encore Les Gardiens de la Galaxie, l’acteur devra donc tout donner pour garder le chef d’état à l’abri du danger !

Alors, selon vous, cette nouvelle série politique parviendra-t-elle à se frayer un chemin jusqu’aux meilleures du genre ?