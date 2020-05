The Purge : la série American Nightmare annulée après 2 saisons

Saga à succès propulsée par ce filou de Jason Blum, "American Nightmare" a eu son prolongement avec la série "The Purge" chez USA Network. Après deux saisons, le network a décidé de ne pas continuer l'aventure. Il en va de même pour une autre série lancée récemment.

En l'espace de quatre films (bientôt cinq), le public a largement saisi le concept d'American Nightmare. Dans un futur pas si éloigné, les USA sont menés par les Nouveaux Pères Fondateurs, une nouvelle organisation politique. Pour essayer de maintenir le taux de chômage et de criminalité au plus bas pendant toute l'année, une période de 12 heures durant laquelle tous les crimes sont permis est mise en place. La police ne peut pas intervenir et les citoyens ne peuvent compter que sur eux.

Cette Purge se fait avec certaines règles, pour encadrer tout ça, mais les meurtres et autres actes malveillants sont encouragés. Une nuit d'enfer, qui se répète dans plusieurs films et aussi dans la série The Purge. Une extension pas réellement nécessaire à la saga cinématographique, le concept n'étant pas plus poussé que sur grand écran.

Coup d'arrêt pour The Purge

Après deux saisons, Deadline rapporte que USA Network ne compte plus sur le programme et vient de notifier son annulation. Ce n'est pas la seule grosse série qui subit le même sort. Treadstone, spin-off de la saga Jason Bourne, est prié de remballer ses affaires et de débarrasser le plancher après seulement une saison. Ces deux annulations sont le résultat d'une refonte de la stratégie du groupe NBCUniversal Television Group. La concurrence étant trop forte dans ce secteur, le groupe veut limiter ses séries scénarisées et souhaite n'en faire que des événementielles, plus ponctuellement.

On peut y voir là une conséquence de la multiplication de l'offre en SVOD, avec les plateformes comme Netflix, Disney+, Apple TV+ ou encore HBO Max qui prennent beaucoup de place. Ce marché en plein boom laisse quelques anciens acteurs sur le carreau, leur modèle économique leur permettant moins de folie. Les networks traditionnels ont de plus en plus de mal à faire des audiences convenables à leurs yeux et l'argent mis sur la table ne porte par ses fruits.

Les fans d'American Nightmare devront attendre le cinquième épisode réalisé par Everardo Gout pour revenir dans cet univers sanglant. Un film qui sera à savourer tout particulièrement, étant donné qu'il est le dernier de la franchise.