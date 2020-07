The Pursuit of Love : Andrew Scott rejoint Lily James pour la série Amazon

Andrew Scott et Dominic West viennent de rejoindre la distribution de "The Pursuit of Love". Ils viennent s'ajouter à Lily James, déjà castée pour la série co-produite par BBC One et Amazon. Celle-ci n’a pas encore de date de sortie.

L’histoire de The Pursuit of Love

The Pursuit of Love sera une adaptation du roman de Nancy Mitford, sorti en 1945, et sera développée par Emily Mortimer, que l’on a pu voir entre autres dans The Newsroom. L’intrigue se déroulera entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, et racontera les péripéties amoureuses de Lisa Radlett, l’aînée d’une riche famille anglaise. Au fil de ses rencontres, elle va être témoin des nombreux changements sociaux et politiques mondiaux de la première moitié du XXème siècle.

En plus d’écrire et de réaliser The Pursuit of Love, Emily Mortimer fera aussi partie de la distribution. C’est Lily James qui jouera Linda Radlet. Emily Beecham prêtera ses traits à sa meilleure amie et cousine, Fanny, tandis que Dolly Wells incarnera sa mère. Mortimer interprétera quant à elle la mère de Fanny. On pourra aussi y voir Beattie Edmondson, Shazad Latif et Freddie Fox dans des rôles encore inconnus.

Andrew Scott et Dominic West s'ajoutent au casting

Selon TVLine, la distribution de The Pursuit of Love vient de s’enrichir avec deux nouveaux noms. En plus des acteurs déjà cités, Andrew Scott, qui a marqué les esprits avec ses rôles de Moriarty dans Sherlock ou du Prêtre dans Fleabag, pourra aussi être vu dans The Pursuit of Love. L’acteur vient de décrocher le rôle de Lord merlin, le voisin riche et étrange des Radlett.

Scott n’est pas le seul à avoir rejoint la distribution de la série, puisque Dominic West a signé pour y jouer le père de Linda. L’acteur anglais avait lui aussi fait forte impression avec son interprétation de Jimmy McNulty dans l’une des séries les mieux reçues de tous les temps, The Wire. On a aussi pu le voir plus récemment dans The Affair, dans laquelle il jouait Noah Solloway. Autant dire que ce sont deux acteurs de prestige que vient de s’offrir The Pursuit of Love.

Emily Mortimer fan de l’auteure de The Pursuit of Love

Emily Mortimer a réagi à l’annonce de l’adaptation de The Pursuit of Love dans un communiqué, se montrant enthousiaste à l’idée d’adapter le livre d’une auteure qu’elle admire particulièrement :

J’ai toujours adoré Nancy Mitford, donc quand on m’a demandé d’adapter The Pursuit of Love, c’était impossible de dire non. C’est une histoire outrageusement drôle et honnête, dont le personnage central – la sauvage et accroc à l’amour Linda Radlett – est toujours vu comme une radicale. Je me sens privilégiée de réaliser cette série et de travailler avec les brillantes équipes d’Open Book, Moonage Pictures, Amazon Studios et la BBC.

The Pursuit of Love sera composée de 3 épisodes d’environ 60 minutes.