The Pursuit of Love : Lily James à la recherche de l’amour dans le trailer

La BBC a dévoilé le premier aperçu de sa nouvelle mini-série. Les premières images de "The Pursuit" of Love mettent en scène Lily James qui défie les conventions sociales que suit sa famille pour trouver le véritable amour.

Lily James en quête d’émancipation dans The Pursuit of Love

On pourra bientôt découvrir la nouvelle série d’Emily Mortimer. L’actrice et scénariste a cette fois choisi de porter à l’écran The Pursuit of Love. La mini-série est adaptée du roman du même nom, écrit par Nancy Mitford et publié en 1945. Sa trame se déroule entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Elle nous fait suivre la vie amoureuse mouvementée de Lisa Radlett, l’aînée d’une riche famille anglaise.

C’est Lily James qui a été choisie pour jouer Lisa Radlett dans The Pursuit of Love. L’actrice a déjà exploré la première moitié du XXème siècle à l’écran grâce à l’un des rôles pour lesquels elle est la plus connue. James a été révélée pour son interprétation de Lady Rose Aldridge dans la série culte Downton Abbey. Dans la nouvelle mini-série de la BBC, elle est épaulée par Emily Beecham, qui y incarne Fanny Logan, la cousine de Linda qui occupe une place importante dans l’intrigue du show. Parmi les seconds rôles, Andrew Scott y interprète Lord Merlin et Dominic West Matthew Radlett. La distribution compte aussi Assaad Bouab, Freddie Fox, Shazad Latif ou Emily Mortimer, également présente devant la caméra.

Une bande-annonce rythmée

Mis en ligne par la BBC, le trailer de The Pursuit of Love se montre coloré et particulièrement rythmé. Et il met en scène une Lily James qui fait des étincelles dans la peau de son personnage. La jeune femme entraîne sa cousine vers un mode de vie moins conservateur que celui de leur riche famille. La bande-annonce nous montre les deux jeunes femmes au milieu de nombreuses soirées arrosées. Le père de Linda, que joue Dominic West, ne semble pas satisfait des choix de sa fille et on peut le voir brièvement la punir avec violence.

The Pursuit of Love ©BBC

La relation difficile entre Linda, qui cherche à vivre sa vie comme elle l’entend, et son père, devrait être l’un des éléments centraux de The Pursuit of Love. On peut aussi attendre avec impatience les performances des acteurs principaux de la série. La distribution est impressionnante, et le rôle de Linda semble taillé sur mesure pour James.

La série est découpée en 3 épisodes d’environ une heure. La mini-série sera diffusée à partir du 9 mai prochain en Grande-Bretagne, sur BBC One. On ne sait pas encore si une chaîne française la proposera dans l’hexagone, ou même si elle atterrira plus tard sur une plateforme de streaming.