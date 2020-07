The Resident : la saison 3 de la série médicale arrive bientôt en France

Bonne nouvelle pour les fans de la série médicale "The Resident", diffusée récemment sur TF1. La saison 3 du programme niché au cœur du Chastain Memorial sera bel et bien disponible à la rentrée, mais sur une chaîne du câble : Warner TV.

The Resident : la série médicale du moment

Énième série médicale proposée sur le petit écran, The Resident peut se targuer de posséder une solide fan-base. Proposé dès le mois d'avril sur TF1 pour remplacer Grey's Anatomy - dans l'impossibilité de poursuivre en raison de problèmes de doublage -, on y suit un jeune médecin idéaliste qui commence son premier jour en exercice sous la supervision d'un docteur aguerri et blasé, pour qui l'éthique est un concept désuet. Le programme a clairement tiré son épingle du jeu. Lors de ses diffusions, The Resident a ainsi invariablement remporté la coupe de la meilleure audience ! En France, TF1 avait commencé à diffuser la saison 2. Mais la chaîne a finalement interrompu la saison à l'issue de l'épisode 10, marqué par le retour d'Hunter et le mariage de Devon.

Qu'attendre de la saison 3 de The Resident ?

Portée par Emily VanCamp (Revenge), Manish Dayal et Matt Czuchry (The Good Wife), la série semble avoir de beaux jours devant elle. Pour preuve, une saison 4 a d'ores et déjà été commandée par la Fox. Une belle revanche quand on sait que la saison 3 a été amputée de deux épisodes en raison de la pandémie de coronavirus. Dans celle-ci, Conrad, Devon et Nic vont devoir jouer serré. Le troisième volume du show sera ainsi composé de 20 épisodes sous haute-tension. Les spectateurs découvriront comment la compagnie Red Rock Moutain contrôle désormais le Chastain Memorial. En conséquence, les protagonistes devront plus que jamais lutter contre les considérations économiques qui menacent de mettre au second plan la santé des patients. La révolution est dans l'air...

Où et quand regarder la saison 3 ?

The Resident n'est pas uniquement disponible sur TF1. Depuis 2019, la série est proposée sur la chaîne câblée Warner TV. Ainsi, contrairement à ses aînées, la saison 3 de la série médicale ne sera pas diffusée sur TF1. A partir du 1er septembre prochain, vous pourrez retrouver la série sur Warner TV. Deux épisodes y seront diffusés chaque mardi à 20h55.