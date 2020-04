The Resident sur TF1 : c'est quoi cette nouvelle série médicale ?

A partir du 22 avril, sur TF1, vous pourrez retrouver "The Resident", une série ancrée dans le milieu hospitalier. Qu'attendre de ce nouveau programme ? On vous en dit plus sur la série qui va (peut-être) raviver le genre.

Péchés d'orgueil Ce nouveau programme médical pourrait bien se démarquer de ses multiples prédécesseurs. Le show de la Fox, paru en 2018, s'est vite attiré les faveurs des critiques et des spectateurs outre-atlantique. Disponible pour la première fois sur une chaîne gratuite, The Resident suit le quotidien des médecins et internes du Chastain Memorial, dans la ville d'Atlanta. Ainsi, le jeune et fraîchement diplômé Devon Pravesh rejoint la clinique, trop heureux de pouvoir rencontrer la légende de la chirurgie qu'est à ses yeux le Dr Bell. Mais le jeune homme déchante sans tarder, car il se retrouve sous les ordres du Dr. Conrad Hawkins, un homme aussi arrogant que brillant. Pire encore, Devon ne tarde pas à comprendre que quelque chose se trame dans l'établissement. En effet, le Dr Bell n'est plus en état d'opérer, mais refuse de l'entendre. L'homme continue de pratiquer au péril de la vie de ses patients et personne - sauf peut-être Conrad - n'ose s'élever contre lui... Des comédiens bien connus pour The Resident Dans le rôle du Dr Hawkins, un visage qui devrait parler aux fans de The Good Wife. Il s'agit de Matt Czuchry, l'interprète de Cary Agos, qui campe aussi le rôle de Logan dans Gilmore Girls. Face à lui, Bruce Greenwood (I, Robot - American Crime Story) joue son supérieur, le Dr Bell. Devon, le héros, est quant à lui interprété par Manish Dayal, vu dans la série Agents of Shield mais aussi le dernier volet de Fast and Furious. Amusante coïncidence : il a tourné, dans une moindre mesure que son boss, dans The Good Wife. Du côté des personnages féminins, on retrouve l'héroïne de Revenge, Emily Van Camp, connue aussi pour le rôle de Sharon Carter chez Marvel. La comédienne campera ici l'infirmière Nicolette Nevin, surnommée "Nic". Enfin, Shaunette Renee Wilson (Billions) prêtera ses traits au Dr Mina Okafor. Certes, ce n'est peut-être pas la meilleure période pour se plonger dans une série médicale... Néanmoins, les critiques semblent trouver The Resident originale et différente de celles qui pullulent déjà sur nos écrans. Alors, allez-vous embarquer dans le quotidien tumultueux des héros de The Resident ?