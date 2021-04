The Resident (TF1) : Conrad (Matt Czuchry), licencié, va-t-il disparaître de la série ?

Les fans de la série "The Resident" sont sous le choc depuis la diffusion de l'épisode 10 de la saison 3. En effet Conrad, interprété par Matt Czuchry, a été renvoyé de l'hôpital. Ce licenciement inattendu signifie-t-il la disparition du personnage de la série ?

The Resident : un licenciement inattendu !

La série The Resident a su conquérir le cœur des français depuis sa diffusion sur TF1. En effet, le scénario suit l'arrivée d'un jeune médecin idéaliste, Devon Pravesh (Manish Dayal) au sein de l'hôpital Chastain. Il a pour référent un docteur pas comme les autres, le Dr Conrad, interprété par le célèbre Matt Czuchry. Cet homme refuse de suivre les règles et encore moins ce qu'il a appris lors des cours de médecine, et se rebelle en permanence contre les dérives du système hospitalier.

The Resident © 20th Century Fox Television

C'est avec stupeur que nous découvrons à la toute fin de l'épisode 10 de la saison 3 que le docteur Conrad se fait virer ! Seulement quelques instants après avoir été nommé chef des résidents de l'hôpital, le docteur apprend son licenciement. Logan Kim (Rob Yang), qui travaille pour le Red Rock Mountain Medical, est à l'origine de cette terrible décision.

Conrad est accusé d'avoir enfreint la politique de Chastain concernant une transplantation. Mais ceci n'est rien d'autre qu'un prétexte pour l'évincer de l'hôpital. C'est une vengeance personnelle de la part de Logan qui n'a pas digéré que Conrad ait dénoncé l'utilisation du médicament de dialyse dangereux.

Conrad va devoir se battre pour rester

Le personnage de Matt Czuchry va devoir mener une sacrée bataille pour rester à l'hôpital. Une fois hors des murs de Chastain, le docteur continuera de mener une lutte. Même s'il s'absente pour un certain temps, Conrad finira par faire son retour dans The Resident. Le docteur ne tire pas un trait définitif sur les patients qu'il suit.

The Resident © 20th Century Fox Television

Le Red Rock Medical reste l'ennemi numéro un à abattre pour cette saison. Les employés de Chastain vont devoir se serrer les coudes et se soutenir durant cette épreuve. Ils devront avant tout se méfier du docteur Cain (Morris Chesnutt) devenu le chef de la section chirurgie, en remplacement du docteur Bell (Bruce Greenwood). L'un des producteurs de la série, Todd Harthan, a dévoilé comment cette intrigue est abordée à TV Line :

Nous ne voulons pas nous précipiter sur cette partie de la lutte de Conrad. Nous allons la vivre, l'explorer et aussi montrer sa vulnérabilité. Nous montrons à quel point la bataille va être difficile, mais pas seulement pour Conrad, vous verrez qu'il faudra beaucoup plus que lui pour gagner.

Le personnage de Matt Czuchry va devoir faire face à des problèmes de taille dans cette saison 3. Heureusement, ce n'est pas seul que le docteur va devoir lutter contre l'influence, la corruption et tous les travers causés par l'argent et le pouvoir. Conrad quitte le service hospitalier, mais ne risque pas de quitter la série The Resident de si tôt.