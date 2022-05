The Responder : c'est quoi cette série policière avec Martin Freeman ?

Martin Freeman incarne un flic épuisé et désespéré dans la série britannique "The Responder". Un programme pour lequel le créateur Tony Schumacher s'est inspiré de ses patrouilles nocturnes dans les rues de Liverpool.

The Responder : un nouveau grand rôle pour Martin Freeman

Avec The Responder, Martin Freeman dévoile un aspect sombre de sa large palette de jeu, à mille lieues de ses performances dans Fargo, la trilogie Le Hobbit, Sherlock ou encore Breeders. Dans cette série britannique créée par Tony Schumacher, le comédien prête ses traits à Chris Carson, un flic de Liverpool assigné aux patrouilles nocturnes.

Rétrogradé à la suite d'une sombre affaire, hanté par de vieux démons et s'éloignant de ses proches, le policier a du mal à garder la tête hors de l'eau et ses séances de thérapie ne lui sont pas d'une grande aide. Envoyé dans les quartiers les plus difficiles de la ville, Chris semble sur le point d'exploser à tout moment.

Chris Carson (Martin Freeman) - The Responder ©Canal+

Contraint de faire équipe avec Rachel Hargreaves (Adelayo Adedayo), il a du mal à s'entendre avec cette dernière à cause de leurs méthodes de travail opposées. Les choses se gâtent lorsque le tandem est menacé par Carl Sweeney (Ian Hart), un redoutable trafiquant de drogue.

Martin Freeman est habité et comme à son habitude excellent dans la peau de ce flic sur le fil du rasoir. MyAnna Buring (The Witcher) et Warren Brown (Luther) l'accompagnent dans cette descente aux enfers.

Une série inspirée par le vécu de son créateur

Ancien policier ayant lui-même enchaîné les patrouilles nocturnes dans les rues de Liverpool, Tony Schumacher s'est basé sur sa propre expérience pour développer les cinq épisodes du programme. The Responder s'éloigne de nombreuses autres séries policières puisque plutôt que de se focaliser sur les enquêtes et les rebondissements, elle se consacre avant tout à la chute et la lutte d'un personnage en quête de rédemption, mais aussi aux personnes amenées à croiser sa route.

The Responder ©Canal+

Interrogé par Premiere, le scénariste a expliqué vouloir "faire une peinture de la ville". Pour cela, il s'est notamment inspiré de véritables affaires sur lesquelles il a travaillées, mais également sur "le craquage mental" qu'il a dû surmonter. Il ajoute à ce sujet :

J'ai quitté le job parce que j'étais en train de devenir fou. Je faisais même une petite dépression nerveuse, on peut le dire. Je crois que j'étais trop sensible, trop vulnérable, je n'en pouvais plus à la fin.

Lors d'un entretien pour Focus Vif, il assure qu'il aurait probablement "mis fin à ses jours" s'il était resté dans la police. Ayant aujourd'hui pu prendre le recul nécessaire pour revenir sur cette période de sa vie, Tony Schumacher a pu la retranscrire dans un puissant drame psychologique et sociologique. The Responder est à découvrir sur Canal+ les 9 et 10 mai 2022, ainsi que sur MyCanal.