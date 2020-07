The Revelations of 'Becka Paulson : une nouvelle série tirée de Stephen King

L'oeuvre de Stephen King continue d'être déclinée à un rythme fou avec des nouveaux films et des séries. "The Revelations of 'Becka Paulson" va connaître une seconde adaptation pour la télévision, après avoir été le sujet d'un épisode de "Au-delà du réel – L’aventure continue."

Une nouvelle déjà portée à l'écran

Publiée à l'origine dans le magazine Rolling Stone en 1984, la nouvelle The Revelations of 'Becka Paulson a ensuite pu paraître en France dans 22 histoires de sexe et d’horreur puis dans Les Tommyknockers. Elle débute avec Becka Paulson, dans son camping-car, en train de regarder une émission télévisée qu'elle adore. Accidentellement, elle se tire dans la tête avec un pistolet à clous. À la suite de cet événement, elle va être recrutée par une secte qui l'érige comme l'élue qui va les sauver de l'Apocalypse. Becka va commencer une nouvelle vie, avec le sentiment qu'elle est une autre femme et des capacités supérieures par rapport à avant. En dehors de la version papier, vous avez peut-être connu cette histoire dans la série Au-delà du réel – L’aventure continue. Un épisode lui était justement consacré dans la saison 3.

The CW s'attaque à The Revelations of 'Becka Paulson

Variety annonce que le network The CW se lance dans une nouvelle adaptation sous le titre de Revelations. Maisie Culver au scénario va se charger de porter le texte de Stephen King pour les besoin d'un show qui s'étendra sur plusieurs épisodes d'environ 1 heure. Rien de plus n'est connu sur l'angle d'approche hormis le postulat de base qui est le même que celui que l'on connaît. The CW n'est pas le network incontournable sur le marché mais il détient une place sympathique pour les amateurs de genre, qui peuvent par exemple suivre dessus Supernatural ou The Outpost. Les séries fantastiques, c'est l'une de leur spécialité (à côté de tout ce qui touche à l'univers DC) dont on peut penser qu'un programme tiré de Stephen King aura toute sa légitime place dans ce contexte.

D'autres titres de l'auteur américain vont aussi arriver sur le petit écran. L'ambitieux Le Fléau sera diffusé sur CBS All Access avec un beau casting, pendant qu'Apple adapte Lisey's Story et qu'Epix tente un joli coup avec une série Jerusalem’s Lot portée par Adrien Brody. Du Stephen King, encore et toujours. Jusqu'à l'overdose.