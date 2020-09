The Rising of the Shield Hero : enfin des infos sur la saison 2

Voici un an qu'une saison 2 de "The Rising of the Shield Hero" a été annoncée, mais depuis les nouvelles étaient minces. Finalement, on a pu apprendre que cette future deuxième saison devrait faire son apparition d'ici 2021. Une bonne nouvelle pour les fans qui perdaient patience devant cette révélation animée qui avait marqué l'année 2019.

L'histoire de The Rising of the Shield Hero

The Rising of the Shield Hero suit les aventures du jeune Naofumi Iwatani qui est projeté dans un monde proche du jeu de rôle. Et pour cause : à la manière d'un jeu d'héroic-fantasy, il hérite d'armes. Sauf qu'à la différence des autres personnages qui reçoivent des armes offensives, Naofumi hérite simplement d'un bouclier pour se défendre. De plus, il se retrouve avec une seule coéquipière alors que les autres en ont plusieurs. Malheureusement, sa partenaire va le trahir et le dépouiller. Vilipendé et chassé par tout le monde, le jeune homme ne peut désormais compter que sur lui-même pour survivre dans cet univers hostile.

On prend la même équipe technique et on recommence

Crunchyroll, distributeur de l'anime en Occident, sera de nouveau le diffuseur de la saison 2. On apprend que cette dernière sera lancée en 2021. Le média a diffusé un premier trailer (voir en une d'article) ainsi que plusieurs affiches officielles. Rappelons par ailleurs qu'après la saison 1, Crunchyroll avait déjà annoncé que la série connaîtrait une saison 2 ainsi qu'une saison 3. Cela montre bien que la plateforme de simulcast mise énormément sur la série animée.

Côté studio, l'animation sera produite de nouveau par Kinema Citrus. Takao Abo (Norn9) sera de nouveau chargé de la réalisation, Keigo Koyonagi (Regalia The Three Sacred Stars) s'occupera encore du scénario, Masahiro Suwa (Chaika The Coffin Princess) reviendra au poste de chara-designer, Masaru Sato (ERASED) sera le directeur artistique de cette nouvelle saison et Kevin Penkin (Made in Abyss, Under the Dog) se chargera à nouveau de la bande-son musicale.

En attendant cette seconde saison, vous pouvez toujours patienter en redécouvrant certains personnages de la série dans une autre série nommée Isekai Quartet. En effet, cet anime est un crossover parodique de plusieurs séries se déroulant dans un monde proche du jeu de rôle.

Un roman devenu un anime

Connu au Japon sous le nom de Tate no yūsha no nariagari, The Rising of the Shield Hero est initialement un roman écrit en 2012, puis développé en une série de light novel par Aneko Yusagi. Au pays du soleil levant, ce type de roman est très populaire chez les jeunes adultes. En effet, il se distingue par ses paragraphes courts et écrits sous forme de dialogues. Certains sont devenus si populaires qu'ils ont connu des adaptations animées. Parmi les plus célèbres, on peut citer La Mélancolie de Haruhi Suzumiya et Sword Art Online.